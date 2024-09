Union Rottenbach fährt in Kallham nächsten Dreier ein

Im Duell der 1. Klasse Mitte-West hat die Union Rottenbach einen überzeugenden 4:1-Sieg beim SV Kallham eingefahren. Schon in der ersten Halbzeit konnten die Gäste die Weichen auf Sieg stellen und ließen den Gastgebern kaum eine Chance. Trotz eines Ehrentreffers für die Kallhamer war die Partie letztlich eine klare Angelegenheit zugunsten der Rottenbacher, die im dritten Match den dritten Dreier einfuhren.

Rottenbach übernimmt die Kontrolle

Das Spiel begann sofort mit einer hohen Intensität. Bereits in der ersten Minute entging der SV nur knapp einem Eigentor, was die Nervosität der Gastgeber früh zeigte. Peter Hanzli hatte in den ersten Minuten zwei gute Chancen, konnte aber keine davon nutzen. Rottenbach zeigte sich dagegen effizienter: In der 17. Minute erzielte Branislav Rozic das 0:1 und brachte die Gäste in Führung.

Der SV Kallham versuchte, schnell zu reagieren, doch Peter Hanzli ließ in der 18. Minute eine hundertprozentige Chance leichtfertig liegen. Rottenbach blieb am Drücker und nutzte die Unordnung in der Kallhamer Abwehr. In der 33. Minute erhöhte Branislav Rozic mit einem starken Freistoß auf 0:2.

Kurz vor der Halbzeit kam es noch schlimmer für den SV Kallham: Elias Kroiß markierte in der 45. Minute das 0:3 für die Gäste, die somit eine komfortable Führung in die Pause nahmen. Die Kallhamer fanden keine Mittel gegen die gut organisierte Defensive der Rottenbacher, die mit einer verdienten Halbzeitführung in die Kabine gingen.

Enzlmüller macht Sack endgültig zu

Kaum war die zweite Halbzeit angepfiffen, setzte Rottenbach seinen dominanten Auftritt fort. Philipp Enzlmüller erhöhte in der 46. Minute auf 0:4, was praktisch die Entscheidung bedeutete. Der SV Kallham hatte in der 50. Minute die Möglichkeit, per Elfmeter zu verkürzen, doch Mehmet Görü verschoss und vergab damit eine große Chance.

In den folgenden Minuten erspielte sich Rottenbach weitere Möglichkeiten. Branislav Rozic, Samuel Weidenholzer und Emil Krausgruber verpassten jedoch, das Ergebnis noch deutlicher zu gestalten. Kallham hatte in dieser Phase Schwierigkeiten, ins Spiel zu finden, und konnte lediglich durch Lorant Lengyel und Mehmet Görü einige Akzente setzen.

Erst in der 78. Minute gelang den Kallhamern der Ehrentreffer: Peter Hanzli verkürzte mit einem sehenswerten Freistoß auf 1:4. Trotz dieses Tores blieb Rottenbach die dominierende Mannschaft und ließ nichts mehr anbrennen. Auch eine Trinkpause konnte den Spielfluss der Gäste nicht beeinträchtigen.

Nach 90 Minuten stand der 4:1-Sieg für die Union Rottenbach fest. Die Gäste zeigten eine starke Leistung und nutzten ihre Chancen konsequent, während Kallham an der eigenen Chancenverwertung und defensiven Unsicherheiten scheiterte. So bleibt der SV weiterhin im Tabellenkeller, während die Union Rottenbach ihre Siegesserie fortsetzte.

Erstellt von Live-Ticker-Reporter Florian Briglauer (4730 Bonuspunkte)

Dieser Spielbericht wurde von Live-Ticker-Reporter Florian Briglauer mit KI-Unterstützung erstellt und von Ligaportal bearbeitet bzw. freigegeben.