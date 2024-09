Spannendes Duell: SV Kallham siegt in Pram

In einem packenden Spiel der 1. Klasse Mitte-West zwischen dem SV Pram und dem SV Kallham konnten sich die Gäste mit einem Endstand von 3:1 durchsetzen. Trotz der kämpferischen Leistung der Pramer gelang es den Gästen, dank einer starken Offensivleistung und einer sicheren Abwehr, die drei Punkte mit nach Hause zu nehmen.

Kallham hat in chancenreichem ersten Durchgang Nase knapp vorne

Das Spiel begann mit einem hohen Tempo und schon in der siebten Minute konnte Kallham in Führung gehen. Julian Mayr erzielte das 0:1 für die Gäste und setzte damit ein frühes Zeichen. Die Pramer ließen sich davon jedoch nicht entmutigen und hatten durch Jacub Przybylko eine gute Kopfballchance, die jedoch knapp am Tor vorbeiging. Weitere Chancen auf beiden Seiten folgten, aber weder Pram noch die Gäste konnten diese zunächst nutzen.

In der 13. Minute verzeichnete Mathias Hamedinger einen Abschluss für die Kallhamer, während Jacub Przybylko und Senahid Bekanovic in den Minuten 14 und 21 gute Möglichkeiten für die Pramer hatten. Die erste Halbzeit blieb von zahlreichen Chancen geprägt, darunter auch ein gefährlicher Freistoß von Senahid Bekanovic und eine Kopfballchance von Jacub Przybylko.

In der 25. Minute wurde eine Trinkpause eingelegt, danach ging es mit hohen Chancen für beide Teams weiter. Besonders Kallham drängte auf den Ausbau der Führung. Peter Hanzli und Lorant Lengyel hatten gute Möglichkeiten, doch Prams Torwart Manuel Wiesner verhinderte Schlimmeres. Zur Halbzeit blieb es beim 0:1 für die Gäste.

Görü macht den Deckel drauf

Die zweite Halbzeit begann spannend. In der 47. Minute erhielt Pram einen Elfmeter zugesprochen, doch Przybylko verschoss den Strafstoß und verpasste somit den Ausgleich. Im Gegenzug erhöhte Marcel Wolfesberger für Kallham auf 0:2, was die Gäste in eine komfortable Position brachte.

Pram gab nicht auf und kämpfte weiter. In der 54. Minute hatten die Hausherren eine gute Kopfballchance, doch der Ball fand nicht den Weg ins Tor. Kallham seinerseits blieb gefährlich und hatte in der 65. Minute durch Peter Hanzli eine weitere gute Möglichkeit. Der Einsatz der Pramer wurde schließlich belohnt, als sie in der 76. Minute einen weiteren Elfmeter zugesprochen bekamen. Dieses Mal trat Senahid Bekanovic an und verwandelte sicher zum 1:2.

Die letzten Minuten des Spiels waren von hoher Intensität geprägt. Mehmet Görü hatte in der 81. Minute einen Abschluss für Kallham, bevor er in der 90. Minute das entscheidende 1:3 für die Gäste erzielte. Kurz darauf sah Przybylko die Gelb-Rote Karte und musste das Spielfeld verlassen. Damit war die Partie praktisch entschieden.

Der Schlusspfiff erfolgte nach sechs Minuten Nachspielzeit. Der SV Kallham konnte einen wichtigen Auswärtssieg feiern, während der SV Pram trotz einer engagierten Leistung ohne Punkte blieb.

Erstellt von Live-Ticker-Reporter Florian Briglauer (5040 Bonuspunkte)

Dieser Spielbericht wurde von Live-Ticker-Reporter Florian Briglauer mit KI-Unterstützung erstellt und von Ligaportal bearbeitet bzw. freigegeben.