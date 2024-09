Vier Nagy-Treffer! UFC PTA feiert 4:2-Heimsieg gegen Sportclub Offenhausen

Details Montag, 09. September 2024 20:22

Der UFC Peterskirchen/Tumeltsham/Andrichsfurt hat in einem packenden Heimspiel gegen den Sportclub Offenhausen mit 4:2 triumphiert. Es war der Tag von Adam Nagy, der neben seiner Leistung und vier Toren sich als klarer Matchwinner hervortat. Das Spiel in der 4. Runde der 1. Klasse Mitte-West war lange spannend, konnte der UFC schließlich einen 1:2-Pausenrückstand aufholen.

Erste Halbzeit: Offenhausen zeigt sich eiskalt

Gleich zu Beginn des Spiels übernahm der UFC PTA die Initiative und setzte die Gäste unter Druck. Bereits in der 13. Minute gingen die Hausherren in Führung, als Adam Nagy einen Elfmeter souverän verwandelte. Dieser frühe Treffer schien Peterskirchen/Tumeltsham/Andrichsfurt in eine komfortable Position zu bringen. Doch Offenhausen ließ sich nicht lange bitten und antwortete prompt. In der 21. Minute brachte eine präzise Flanke von der linken Seite den Ausgleichstreffer. Alagic, der bereits zuvor für Gefahr gesorgt hatte, setzte sich per Kopf durch und ließ dem Torhüter des UFC PTA keine Chance.

Das Spiel nahm weiter an Intensität zu und die Gastgeber hatten mehrere Gelegenheiten, erneut in Führung zu gehen. So köpfte Adam Nagy knapp über das Tor und verschoss zudem einen Strafstoß. Dann, in der 44. Minute, schlug Offenhausen ein weiteres Mal überraschend zu. Haris Alagic erzielte seinen zweiten Treffer aus etwa 20 Metern und brachte sein Team damit in Führung. Zur Halbzeit stand es somit 1:2 aus Sicht der Hausherren.

PTA macht in Durchgang zwei alles klar

Nach dem Wiederanpfiff zeigte der UFC PTA eindrucksvoll, dass sie das Spiel unbedingt drehen wollten. Bereits in der 47. Minute erzielte Adam Nagy seinen zweiten Treffer und stellte den Ausgleich her. Die Hausherren erhöhten nun den Druck auf die Gäste, die zunehmend in die Defensive gedrängt wurden. In der 64. Minute hatten die Offenhausner großes Glück, als ein Schuss von Ibricic nur den Querbalken traf. Doch zwei Minuten später war es dann so weit: Adam Nagy erzielte seinen Hattrick und brachte den UFC PTA mit 3:2 in Führung. Es war ein mehr als verdienter Treffer, der die Fans auf den Rängen in Ekstase versetzte.

Die Entscheidung fiel schließlich in der 67. Minute. Adam Nagy schloss einen Angriff mit einem präzisen Schuss aus rund 25 Metern ab und ließ dem Torhüter von Offenhausen keine Chance. Mit diesem vierten Treffer krönte er seine herausragende Leistung und sicherte seinem Team den verdienten Sieg.

Stimme zum Spiel

Manuel Pögl, Sportlicher Leiter UFC PTA:

"Wir sind früh in Führung gegangen und waren spielerisch auch die klar bessere Mannschaft. Offenhausen ist dann aber zwei Mal mit Gefahr vor das Tor gekommen und hat daraus das Spiel drehen können. Sonst hat man von ihnen nicht viel gesehen. Kurz vor der Halbzeitpause hatten wir durch einen Elfmeter noch die große Chance auf den Ausgleich, doch haben diesen nicht verwertet. Nach der Pause waren wir aber klar besser, von Offenhausen ist nichts mehr gekommen und Nagy hat weitere drei Tore geschossen. In Summe ist der Sieg hochverdient."

1. Klasse Mitte-West: UFC PTA : Offenhausen - 4:2 (1:2)

67 Ádám István Nagy 4:2

66 Ádám István Nagy 3:2

47 Ádám István Nagy 2:2

41 Haris Alagic 1:2

23 Haris Alagic 1:1

14 Ádám István Nagy 1:0

Details

Sichere dir bis zu 100€ als Freiwette und wette auf deine Lieblingssportarten.