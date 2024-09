Union Gampern siegt souverän mit 2:0 gegen Union Taiskirchen

Details Montag, 09. September 2024 20:28

Im Spiel der vierten Runde der 1. Klasse Mitte-West setzte sich Union Gampern auswärts mit 2:0 gegen Union Taiskirchen durch. Trotz einer engagierten Leistung der Taiskirchner konnte sich die Gamperner Mannschaft durch Tore von Simon Premm und David Samuel Durchner behaupten und den verdienten Sieg einfahren.

Erste Halbzeit: Gampern mit knappem Vorsprung

Das Spiel zwischen Union Taiskirchen und Union Gampern begann ausgeglichen, mit beiden Mannschaften, die versuchten, die Kontrolle zu übernehmen. In der 34. Minute gelang den Gampernern schließlich der Durchbruch: Simon Premm knallte den Ball unhaltbar ins linke Kreuzeck und brachte sein Team mit 1:0 in Führung. In den folgenden Minuten dominierten die Gäste das Spiel und erspielten sich weitere Chancen.

Ein besonders sehenswerter Angriff erfolgte in der 37. Minute, als Stockinger einen Traumpass auf Premm spielte, dessen Lupfer jedoch knapp das Tor verfehlte. Auch die Taiskirchner versuchten sich in der Offensive, jedoch blieb der Torerfolg aus. Bis zur Halbzeit blieb es bei der knappen Führung für die Union Gampern, die defensiv stark agierten und nur wenige Gelegenheiten für die Taiskirchner zuließen.

Zweite Halbzeit: Gampern mit Vorentscheidung

Direkt nach der Halbzeitpause gelang Union Gampern ein weiterer wichtiger Treffer. In der 47. Minute war es David Samuel Durchner, der nach einem Traumsteckpass von Xaver Loy den Ball um den Torhüter herumspielte und zum 2:0 einschob. Die Taiskirchner zeigten sich zwar kämpferisch, konnten aber trotz mehrerer Versuche keinen Anschlusstreffer erzielen. In den letzten Minuten der Partie versuchte Union Taiskirchen noch einmal alles, um das Blatt zu wenden. Doch die Gamperner verteidigten geschickt und ließen keinen Treffer zu. Ein letzter Torschuss von Moshammer in der 90. Minute brachte zwar keinen Erfolg mehr ein, besiegelte jedoch den 2:0-Sieg für Union Gampern.

1. Klasse Mitte-West: Taiskirchen : Gampern - 0:2 (0:1)

47 David Samuel Durchner 0:2

34 Simon Premm 0:1

