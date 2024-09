Spannendes Derby: ATSV Zipf siegt knapp gegen Union Neukirchen/V.-Puchkirchen

Details Montag, 09. September 2024 20:33

Der ATSV Zipf setzte sich in einem packenden Derby der 1. Klasse Mitte-West mit 2:1 gegen Union Neukirchen/V.-Puchkirchen durch. Vor heimischem Publikum zeigte Zipf eine starke Leistung, während Neukirchen ihre zahlreichen Chancen nicht nutzen konnte und letztlich den Kürzeren zog.

Führung für Zipf zur Halbzeit

Das Spiel zwischen ATSV Zipf und Union Neukirchen/V.-Puchkirchen wurde mit Spannung erwartet. Gleich nach dem Anpfiff entwickelte sich eine lebhafte Partie, in der beide Mannschaften versuchten, die Oberhand zu gewinnen. Die erste Halbzeit war geprägt von zahlreichen Chancen auf beiden Seiten, doch das erste Tor fiel erst kurz vor dem Pausenpfiff. In der 45. Minute gelang dem ATSV Zipf durch eine schöne Aktion von Kristijan Augustinovic das Führungstor zum 1:0. Trotz zahlreicher Möglichkeiten konnte Neukirchen in der ersten Halbzeit keinen Treffer erzielen. Zur Halbzeit führte der ATSV Zipf somit knapp mit 1:0.

Spannende Schlussphase bringt Entscheidung

Nach der Pause ging es mit hohem Tempo weiter. Neukirchen drängte auf den Ausgleich, doch ihre Chancen blieben ungenutzt. Besonders Schachinger stand im Mittelpunkt: In der 75. Minute vergab er aus aussichtsreicher Position und auch sein Kopfball in der 76. Minute ging knapp über das Tor. Zipf hingegen konnte in der 83. Minute durch Herndler das 2:0 erzielen. Der Treffer schien die Vorentscheidung zu bringen, doch Neukirchen gab sich nicht geschlagen. In der 84. Minute vergab Krasniqi im Eins-gegen-Eins gegen den Torhüter, ehe Schachinger in der 88. Minute per Kopfball nach einem Eckball zum 2:1 verkürzte. Nach insgesamt 91 Minuten pfiff der Schiedsrichter das Spiel ab und Zipf konnte sich über einen knappen, aber verdienten Sieg freuen.

1. Klasse Mitte-West: ATSV Zipf : Neuk./V.-Puchk. - 2:1 (1:0)

87 Dominik Schachner 2:1

73 Roland Herndler 2:0

21 Kristijan Augustinovic 1:0

Details

Sichere dir bis zu 100€ als Freiwette und wette auf deine Lieblingssportarten.