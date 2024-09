Union Taiskirchen feiert gegen Kallham klaren Heimsieg

Details Sonntag, 22. September 2024 18:15

Die Union Taiskirchen feierte einen deutlichen 3:0-Sieg gegen den SV Kallham in der 6. Runde der 1. Klasse Mitte-West. Bereits früh konnten die Taiskirchner die Weichen auf Sieg stellen und ließen dem Gastteam aus Kallham kaum Chancen, das Spiel zu ihren Gunsten zu drehen. Dank einer soliden Abwehrleistung und einer effektiven Offensive sicherte sich die Union den verdienten Heimsieg.

Frühe Führung durch Ferko

Das Spiel begann mit viel Elan und bereits in der 15. Minute konnten die Taiskirchner die erste große Chance nutzen. Csaba Ferko erzielte das 1:0 für die Union, was das Heimteam in eine komfortable Ausgangslage brachte. Zuvor hatte Sibiri Traore bereits eine Riesenchance, die jedoch von Kevin Bell im Tor der Kallhamer vereitelt wurde.

Auch nach dem Führungstreffer blieb Taiskirchen am Drücker. Patrick Petershofer kam zum Abschluss und Peter Hörmandinger hatte in der 23. Minute eine gute Möglichkeit, scheiterte aber ebenfalls an Kevin Bell. Die Kallhamer versuchten ihrerseits, ins Spiel zu finden. Peter Hanzli vergab eine große Chance, als er an Nico Riederer scheiterte.

Die Gäste hatten ebenfalls ihre Möglichkeiten, blieben jedoch erfolglos. Florian Aspöck verzeichnete in der 33. Minute einen guten Abschluss, doch auch er konnte Nico Riederer nicht überwinden. Mehmet Görü hatte kurz vor der Halbzeit eine weitere Chance für die Kallhamer, aber die Taiskirchner verteidigten konsequent. So ging es mit einer verdienten 1:0-Führung für die Union Taiskirchen in die Halbzeitpause.

Grünbart briungt Hausherren auf die Siegerstraße

Die zweite Halbzeit begann mit einem Abschluss von Peter Hörmandinger in der 47. Minute für die Union. Die Taiskirchner erhöhten den Druck auf die Gäste und konnten in der 64. Minute auf 2:0 erhöhen. Stephan Grünbart traf mit einem wunderschönen Schuss ins rechte Kreuzeck und brachte damit Taiskirchen auf die Siegerstraße.

Die Kallhamer zeigten sich trotz des Rückstands bemüht, wieder ins Spiel zu finden. Doch Peter Hanzli vergab eine riesen Chance leichtfertig. Im weiteren Verlauf der Partie kam Kallham zu mehreren Abschlüssen durch Marcel Wolfesberger und Peter Hanzli, doch die Taiskirchner Abwehr stand sicher und ließ nichts anbrennen.

Den Schlusspunkt setzte erneut Csaba Ferko, der in der 71. Minute per Kopf zum 3:0 für die Union Taiskirchen traf. Zaid Altayeb hatte in der 74. Minute noch einen Abschluss, doch es blieb beim 3:0. Die Taiskirchner ließen in der Folge nichts anbrennen und sicherten sich den verdienten Sieg.

Erstellt von Live-Ticker-Reporter Florian Briglauer (5240 Bonuspunkte)

Dieser Spielbericht wurde von Live-Ticker-Reporter Florian Briglauer mit KI-Unterstützung erstellt und von Ligaportal bearbeitet bzw. freigegeben.

Details

Sichere dir bis zu 100€ als Freiwette und wette auf deine Lieblingssportarten.