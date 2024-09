UFC PTA gewinnt spannendes Duell gegen Neukirchen/V.-Puchkirchen mit 3:2

Details Montag, 23. September 2024 21:39

Ein spannendes Spiel zwischen dem UFC PTA und Union Neukirchen/V.-Puchkirchen fand in der 6. Runde der 1. Klasse Mitte-West statt. Die Partie bot den Zuschauern zahlreiche Highlights und endete mit einem knappen 3:2-Sieg für die Gastgeber aus Peterskirchen/Tumeltsham/Andrichsfurt. Der UFC PTA zeigte eine starke Leistung, insbesondere Florian Penninger, der mit drei Toren den Unterschied ausmachte.

Blitzstart mit zwei Toren nach Anfangsviertelstunde

Von Beginn an drückte der UFC PTA aufs Tempo und setzte die Gäste aus Neukirchen/V.-Puchkirchen unter Druck. Bereits in der zweiten Minute ergab sich die erste gute Möglichkeit für die Hausherren, als Takacs einen Freistoß knapp am Tor vorbei setzte. Nur zwei Minuten später zog Penninger aus vielversprechender Position ab, doch der Ball verfehlte das Ziel.

Die Bemühungen des UFC PTA wurden in der 10. Minute belohnt. Florian Penninger fasste sich ein Herz und zog aus 20 Metern ab. Der Tormann von Neukirchen/V.-Puchkirchen streckte sich vergeblich, und der Ball landete im Netz zur 1:0-Führung für die Hausherren. Doch die Gäste ließen sich nicht lange bitten. Mit ihrem ersten Torschuss gelang ihnen in der 15. Minute der Ausgleich. Patrik Manuel Holzapfel nutzte eine Unaufmerksamkeit in der Abwehr von Peterskirchen/Tumeltsham/Andrichsfurt und schoss den Ball souverän ins Tor zum 1:1.

Der UFC PTA blieb weiterhin das dominierende Team und hatte weitere gute Chancen. In der 38. Minute führte ein schwerer Abwehrfehler der Gäste zur erneuten Führung für die Gastgeber. Erneut war es Florian Penninger, der blitzschnell reagierte und den Ball durch die Beine des gegnerischen Torwarts ins Netz schoss. Mit diesem Tor ging der UFC PTA mit 2:1 in Führung. Kurz vor der Halbzeitpause hatte Penninger noch einmal Pech, als sein Freistoß die Querlatte streifte. Trotz weiterer Chancen für den UFC PTA blieb es beim 2:1 zur Pause, ein Ergebnis, das durchaus höher hätte ausfallen können.

Packende zweite Hälfte

Nach der Halbzeit kamen die Gäste besser ins Spiel und hatten in der 48. Minute eine gute Gelegenheit, als ein Freistoß den Querbalken traf. Doch die entscheidenden Treffer sollten erst in den folgenden Minuten fallen. In der 53. Minute gelang Dominik Schachner der erneute Ausgleich für Union Neukirchen/V.-Puchkirchen. Nach einem Gestochere im Strafraum konnte er den Ball über die Linie drücken. Die Antwort des UFC ließ jedoch nicht lange auf sich warten. Nur eine Minute später stellte Florian Penninger den alten Abstand wieder her. Er vollendete einen schnellen Angriff eiskalt zum 3:2 und machte damit seinen Hattrick perfekt.

Die Partie blieb auch in der Schlussphase spannend. In der 67. Minute jubelten die Fans des UFC PTA bereits über ein vermeintliches 4:2, doch der Schuss von Takacs prallte von der Querlatte auf die Linie und der Schiedsrichter ließ weiterlaufen. In der 75. Minute wurde es nochmals brenzlig, als ein Spieler der Hausherren alleine auf den Torwart von Neukirchen/V.-Puchkirchen zulief und zu Fall gebracht wurde. Der Schiedsrichter ließ jedoch weiterspielen, sehr zum Unmut der Heimfans. Die Partie endete schließlich mit einem verdienten 3:2-Sieg für den UFC PTA, der damit drei wichtige Punkte in der 1. Klasse Mitte-West einfuhr.

1. Klasse Mitte-West: UFC PTA : Neuk./V.-Puchk. - 3:2 (2:1)

54 Florian Penninger 3:2

53 Dominik Schachner 2:2

38 Florian Penninger 2:1

15 Patrik Manuel Holzapfel 1:1

10 Florian Penninger 1:0

Details

Sichere dir bis zu 100€ als Freiwette und wette auf deine Lieblingssportarten.