Union Neukirchen/Vöckla feiert deutlichen 4:0-Sieg gegen Offenhausen

In einem Heimspiel hat die Union Neukirchen/Vöckla-Puchkirchen den SC Offenhausen mit 4:0 bezwungen. Die Heimmannschaft zeigte sich von Beginn an überlegen und ließ den Gästen kaum Chancen. Besonders Marcel Haider und Paul Steinbacher waren maßgeblich am Erfolg beteiligt. Der Sieg in der 7. Runde der 1. Klasse Mitte-West bedeutet wichtige Punkte für Neukirchen.

Hausherren haben Nase vorne

Das Spiel begann mit hohem Tempo und bereits in der ersten Halbzeit zeigte sich der starke Körpereinsatz und Kampf der Gastgeber. In der 39. Minute belohnte Neukirchen sich schließlich für den anhaltenden Druck. Sebastian Fürthauer erzielte das 1:0, was die Weichen auf Sieg stellte. Bis zur Pause konnte Offenhausen ein paar gute Aktionen verbuchen, musste jedoch die erste Halbzeit ohne Treffer beenden.

Haider schnürt Doppelpack

Die zweite Halbzeit begann ähnlich wie die erste, mit dominanten Aktionen der Heimmannschaft. In der 56. Minute verzeichnete Sabur Tayfur eine gute Chance, doch es blieb vorerst beim 1:0. Zwölf Minuten später erhöhte Paul Steinbacher durch einen kuriosen Freistoß auf 2:0. Sein Schuss aus 30 Metern sprang auf und landete im Netz, sehr zur Freude der heimischen Fans.

Marcel Haider war der Spieler des Tages. Zunächst erzielte er in der 77. Minute nach einem sehenswerten Treffer das 3:0. Doch damit nicht genug, legte er in der 83. Minute noch einmal nach und erhöhte auf 4:0. Mit seinem zweiten Tor besiegelte Haider endgültig den klaren Sieg für Neukirchen. Das Spiel endete nach 90 Minuten mit einem souveränen 4:0 für die Gastgeber.

