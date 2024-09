Spannender Last-Minute-Sieg! Tabellenführer strauchelt in Kallham

Der SV Kallham konnte in einem packenden Spiel der 1. Klasse Mitte-West gegen den ATSV Zipf einen Last-Minute-Sieg erringen. Nach einem Halbzeitrückstand und einer nervenaufreibenden zweiten Hälfte gelang es den Kallhamern, das Spiel in der 89. Minute mit 3:2 für sich zu entscheiden. Die Zuschauer erlebten eine Partie voller Chancen und Dramatik, die bis zur letzten Sekunde spannend blieb.

Stallinger bringt Gäste in Front

Das Spiel begann aufregend mit zahlreichen Chancen auf beiden Seiten. Bereits in der 5. Minute hatte Peter Hanzli eine große Möglichkeit, scheiterte jedoch an ATSV-Torhüter Christian Lechner. Kurz darauf setzte Mehmet Görü einen Schuss an die Latte und verpasste so die frühe Führung für Kallham. Zipf ließ sich davon nicht beeindrucken und kam durch Andreas Berger zu einer guten Gelegenheit.

In der 31. Minute gelang es schließlich Jonas Stallinger, Zipf in Führung zu bringen. Mit einem präzisen Schuss ins linke untere Eck ließ er dem Kallhamer Keeper keine Chance. Der SV zeigte sich unbeeindruckt und suchte weiterhin nach Möglichkeiten, den Ausgleich zu erzielen, doch die erste Halbzeit endete mit einem 0:1-Rückstand für die Kallhamer. Schiedsrichter Dukic zeigte drei Minuten Nachspielzeit an, in der jedoch keine weiteren Tore fielen.

Packende zweite Halbzeit - Kallham dreht Spiel in Minute 89

Die zweite Halbzeit begann ebenfalls vielversprechend. Schon in der 46. Minute versuchte der Zipfer Kristijan Augustinovic, mit einem Schuss von der Mittellinie den Kallhamer Torhüter zu überraschen. Der SV erhöhte den Druck und wurde in der 57. Minute durch einen starken Fernschuss von Kevin Pauzenberger gefährlich.

In der 62. Minute gelang Marcel Wolfesberger der wichtige Ausgleichstreffer für Kallham. Mit einem präzisen Kopfball nach einer Flanke setzte er den Ball ins Netz und stellte das Spiel wieder auf Gleichstand. Zipf antwortete jedoch prompt und ging in der 70. Minute durch Roland Herndler, ebenfalls per Kopf, erneut in Führung.

Die Kallhamer ließen sich nicht entmutigen und drängten weiter auf den Ausgleich. In der 75. Minute erzielte Peter Hanzli das 2:2 und brachte damit das Spiel zurück auf Null. In den letzten Minuten des Spiels wurde es noch einmal richtig spannend. Zipfs Manuel Gerbl hatte in der 78. Minute eine große Chance, die jedoch auf der Linie geklärt wurde.

Die Schlussphase war an Dramatik kaum zu überbieten. Kristijan Augustinovic vergab eine Kopfballchance für die Gäste, während Peter Hanzli kurz darauf eine riesige Möglichkeit zur Entscheidung hatte. Schließlich gelang es Sebastian Aschauer in der 89. Minute, den entscheidenden Treffer zum 3:2 für den SV Kallham zu erzielen. Die Kallhamer konnten diesen knappen Vorsprung über die Zeit bringen und sicherten sich somit drei wertvolle Punkte.

Das Spiel endete nach 95 Minuten mit einem verdienten 3:2-Sieg für den SV Kallham. Die Zuschauer konnten ein packendes und dramatisches Fußballspiel erleben, das bis zur letzten Sekunde spannend blieb.

Erstellt von Live-Ticker-Reporter Florian Briglauer (5550 Bonuspunkte)

Dieser Spielbericht wurde von Live-Ticker-Reporter Florian Briglauer mit KI-Unterstützung erstellt und von Ligaportal bearbeitet bzw. freigegeben.