2:2-Unentschieden zwischen SV Pram und TSV Frankenburg

Details Montag, 30. September 2024 14:11

In einem spannenden und unterhaltsamen Spiel der 7. Runde der 1. Klasse Mitte-West trennten sich der SV Pram und der TSV Frankenburg mit einem 2:2-Unentschieden. Die Partie bot den Zuschauern vier Tore, eine Gelb-Rote Karte und zahlreiche aufregende Momente. Trotz wechselnder Führung und intensiver Zweikämpfe konnte am Ende keine Mannschaft die Oberhand gewinnen.

Frühe Führung für die Pramer

Die Begegnung begann mit zwei Tormöglichkeiten für die Gäste aus Frankenburg, die diese aber nicht in eine Führung umzumünzen wussten. So war es in der 10. Minute dann der SV Pram, der den ersten Treffer des Tages erzielen konnte. Nach einem Eckball fand der Ball seinen Weg zu Tobias Wiesner, der zur 1:0-Führung einnetzte. Die frühe Führung brachte das Heimteam in eine gute Ausgangsposition und sorgte für Jubel auf den Rängen.

Nur vier Minuten später erhöhte der SV Pram auf 2:0. Ein Elfmeter wurde verhängt, nachdem der Schiedsrichter ein Foul im Strafraum gesehen hatte. Senahid Bekanovic trat an und verwandelte den Strafstoß sicher in die obere rechte Ecke. Der Torwart des TSV Frankenburg hatte keine Chance, diesen Schuss zu halten. Doch der TSV Frankenburg zeigte sich unbeeindruckt und antwortete prompt. In der 16. Minute gelang Balázs Szemere der Anschlusstreffer zum 2:1. Nach einer schnellen Kombination stand er plötzlich allein vor dem Tor und ließ dem Pramer Torhüter keine Chance. Dieses Tor gab den Gästen neuen Auftrieb und erhöhte den Druck auf die Heimmannschaft. Nach diesen intensiven ersten Minuten waren spannende Tormöglichkeiten aber eher Mangelware und der Spielfluss war etwas dahin. Mit einer 2:1-Führung für Pram ging es dann auch in die Kabinen.

Spannung bis zum Schluss

Die Gäste aus Frankenburg kamen dann motiviert aus der Kabine. In der 58. Minute folgte der verdiente Ausgleichstreffer. Nach einem hervorragend ausgespielten Konter vollendete Harald Winter eiskalt zum 2:2. Das Spiel war nun wieder völlig offen und beide Teams kämpften um die erneute Führung. In der 65. Minute erhielt der SV Pram einen weiteren Rückschlag. Amir Tarabic sah nach einem wiederholten Foulspiel die Gelb-Rote Karte und musste das Spielfeld verlassen. Trotz der Unterzahl verteidigten die Pramer tapfer und versuchten, den Punkt über die Zeit zu retten.

Der TSV Frankenburg setzte in den letzten Minuten alles auf eine Karte und drängte vehement auf den Siegtreffer, doch die Defensive des SV Pram hielt stand. Letztlich gelang es keinem der beiden Teams, einen weiteren Treffer zu erzielen und das Spiel endete nach 90 Minuten mit einem 2:2-Unentschieden.

1. Klasse Mitte-West: SV Pram : Frankenburg - 2:2 (2:1)

58 Harald Winter 2:2

16 Balázs Szemere 2:1

14 Senahid Bekanovic 2:0

10 Tobias Wiesner 1:0

