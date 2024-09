Union Gampern triumphiert in einem Torfestival gegen UFC PTA

Details Montag, 30. September 2024 14:18

In einem torreichen Spiel der 1. Klasse Mitte-West setzte sich Union Gampern am Ende mit 4:3 gegen UFC Peterskirchen/Tumeltsham/Andrichsfurt durch. Die Zuschauer bekamen ein spannendes und torreiches Duell geboten, bei dem die Gamperner mit dem besseren Ende vom Platz gingen. Beide Teams zeigten eine beeindruckende Offensivleistung und lieferten sich ein ständiges Hin und Her.

Fünf Tore in Durchgang eins

Die Partie begann mit einem frühen Tor, als Union Gampern bereits in der 16. Minute durch Wolfgang Draschwandtner in Führung ging. Draschwandtner nutzte seine Chance und erzielte das 1:0 für die Heimmannschaft. Nur wenige Minuten später erhöhte Fabio Oberndorfer in der 21. Minute auf 2:0. Oberndorfer traf mit einem präzisen Schuss ins Kreuzeck und ließ dem Torwart der Gäste keine Chance. Doch die Freude der Gamperner währte nicht lange. In der 23. Minute verkürzte Ádám Nagy auf 2:1 für UFC PTA.

Die Gäste waren nun im Spiel und zeigten, dass sie gewillt waren, die Partie zu drehen. Nur eine Minute später, in der 24. Minute, sorgte Florian Penninger für den Ausgleich, womit er seine Mannschaft wieder ins Spiel brauchte und auf 2:2 stellte. Alles war wieder offen. Die Union Gampern ließ sich jedoch nicht beirren und spielte weiterhin offensiv. In der 28. Minute wurde ein Spieler der Union gefoult, und die Gamperner bekamen einen Elfmeter zugesprochen. Simon Premm trat an und verwandelte sicher zum 3:2. Mit diesem Ergebnis ging es schließlich in die Halbzeitpause, doch es war klar, dass die Partie noch lange nicht entschieden war.

Spannende zweite Halbzeit

Die zweite Halbzeit begann genauso aufregend wie die erste. Bereits in der 47. Minute gelang es Florian Penninger, erneut für UFC PTA zu treffen. Mit einem gezielten Schuss markierte er den erneuten Ausgleich zum 3:3 und sorgte dafür, dass die Spannung weiterhin hoch blieb. Das Spiel wogte hin und her, und beide Mannschaften kämpften verbissen um den Sieg. In der 68. Minute sollte dann die Entscheidung fallen. Valentin Fuchs erzielte das viel umjubelte 4:3 für die Union Gampern. Nach einem schnellen Angriff nutzte er seine Chance und ließ den Torwart der Gäste erneut hinter sich greifen. Die Gamperner Fans jubelten, während die Gäste versuchten, noch einmal zurückzuschlagen.

Die Schlussphase des Spiels war geprägt von intensiven Angriffen beider Teams, aber die Union Gampern verteidigte ihren knappen Vorsprung mit allen Kräften. Auch die Nachspielzeit verhalt UFC PTA nicht mehr, um den Ausgleich zu erzielen. Mit dem Abpfiff in der 90. Minute stand fest, dass Union Gampern dieses packende und torreiche Spiel für sich entscheiden konnte.

1. Klasse Mitte-West: Gampern : UFC PTA - 4:3 (3:2)

68 Valentin Fuchs 4:3

47 Florian Penninger 3:3

28 Simon Premm 3:2

24 Florian Penninger 2:2

23 Ádám István Nagy 2:1

21 Fabio Oberndorfer 2:0

16 Wolfgang Draschwandtner 1:0

