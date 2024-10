Hin und Her bei spektakulärem 3:3-Unentschieden zwischen Gaspoltshofen und Bruckmühl

Details Montag, 30. September 2024 17:43

Ein packendes Duell lieferten sich Gaspoltshofen und die Union Bruckmühl in der 7. Runde der 1. Klasse Mitte-West. Trotz eines klaren Favoritenstatus der Heimischen konnte Bruckmühl, Tabellenletzter mit nur einem Punkt, überraschend gut mithalten. Beide Mannschaften lieferten sich einen offenen Schlagabtausch, der schließlich in einem 3:3-Unentschieden endete. Das Spiel war geprägt von Führungswechseln, sehenswerten Toren und dramatischen Momenten bis in die Schlussminuten.

Stürmischer Start und frühe Tore

Bereits in den ersten Minuten legten die Gaspoltshofner einen furiosen Start hin. Nach einem frühen Angriff, wo Bruckmühl noch nicht im Spiel angekommen war, erzielte Josef Jedinger mit einem platzierten Abschluss in der 3. Minute das 1:0 für die Heim-Mannschaft. Doch die Bruckmühler ließen sich davon nicht beeindrucken und kämpften sich schnell ins Spiel zurück. In der 15. Minute gelang Mohamad Abu Tapshe der Ausgleichstreffer zum 1:1. Nach einer Flanke war der Angreifer zur Stelle und köpfte in die rechte Ecke ein.

Die Partie blieb weiterhin spannend und umkämpft. Nach dem Ausgleich war die Partie ziemlich offen. Nach punktgenau einer halben Stunde sorgte schließlich Paul Klinger infolge eines langen Balles für die erneute Führung der Gaspoltshofner zum 2:1. Die Bruckmühler ließen aber abermals nicht locker und zeigten, dass sie durchaus in der Lage waren, mitzuhalten. Nur fünf Minuten später, in der 35. Minute, erzielte Thomas Jedinger den erneuten Ausgleich für Union Bruckmühl zum 2:2. Nach einem abgewehrten Kopfball war Jedinger aus Nahdistanz zur Stelle und staubte ab. Bis zur Halbzeitpause blieb das Spiel offen und intensiv.

Führung für Bruckmühl und dramatische Schlussphase

Nach der Halbzeitpause ging es vorerst etwas ruhiger weiter. Beide Teams suchten nach einer Möglichkeit, erneut in Führung zu gehen, zu wirklichen Chancen kam es aber noch nicht. Mit der Zeit hatten die Bruckmühler die besseren Chancen, aber der Torhüter der Gaspoltshofner war aufmerksam und verhinderte weitere Gegentore. In der 76. Minute kam es dann zur erstmaligen Führung für die Union Bruckmühl. Rene Haslinger verwandelte eine Freistoß-Hereingabe im Strafraum zum 2:3 und brachte seine Mannschaft in eine vielversprechende Ausgangslage.

Die Gäste wurden zunehmend dominanter und hatten mehrere Chancen, ihre Führung auszubauen. Doch trotz dieser Überlegenheit gelang es den Gaspoltshofnern, sich zurückzukämpfen. Nach einer Konter-Möglichkeit für die Bichl-Elf, die nicht sauber zu Ende gespielt wurde, folgte der Gegen-Konter von Gaspoltshofen, und so erzielte erneut Josef Jedinger den Ausgleichstreffer zum 3:3 (83.) und besiegelte damit das Endergebnis. Kurz vor dem Schlusspfiff gab es allerdings noch die Mega-Möglichkeit für Mohamad Abu Tapshe, der es aus Nahdistanz jedoch nicht schaffe, den Ball ins leere Tor zu bringen. Stattdessen beförderte der Offensivspieler das Spielgerät über das Gehäuse.

Stimme zum Spiel:

Lukas Bichl, Trainer Union Bruckmühl:

"Der bisherige Saisonstart war nicht wirklich gut. Wir haben in dieser Partie den Start verschlafen und sind nach drei Minuten in Rückstand geraten. Nach dem Ausgleich sind wir etwas besser ins Spiel gekommen, in der 30. Minute sind wir nach einer halben Stunde durch einen hohen Ball aber wieder in Rückstand geraten. Postwendend sind wir nach einem Abpraller aber zum 2:2 gekommen. Wir haben den Start zwar verschlafen, sind dann aber besser in die Partie gekommen. Der Pausenstand war so gerecht." Mit dem 3:2 hätten wir schon gedacht, dass nichts mehr passiert. Durch einen Gegen-Konter und einem Stanglpass ist aber der erneute ausgleich gefallen. Kurz vor Schluss hatten wir die RIESEN-Möglichkeit auf den Ausgleich. Eigentlich hätte unser Stürmer nur mehr einschieben müssen, hat dies aber verabsäumt. So endete das Spiel Unentschieden."

1. Klasse Mitte-West: Gaspoltshofen : Bruckmühl - 3:3 (2:2)

83 Josef Jedinger 3:3

76 Rene Haslinger 2:3

35 Thomas Jedinger 2:2

30 Paul Klinger 2:1

15 Mohamad Abu Tapshe 1:1

3 Josef Jedinger 1:0

