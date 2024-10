Sechs Treffer! Union Taiskirchen triumphiert in turbulenter Begegnung gegen SV Pram

Details Sonntag, 06. Oktober 2024 20:35

In einem packenden Spiel der 1. Klasse Mitte-West konnte sich die Union Taiskirchen in der 8. Runde mit einem 4:2-Sieg gegen den SV Pram durchsetzen. Die Begegnung war geprägt von zahlreichen Toren und einem Triplepack von Csaba Ferko. Trotz einer hart umkämpften Partie und einem zwischenzeitlichen Ausgleich konnten die Taiskirchner letztendlich die Oberhand gewinnen und als verdiente Sieger vom Platz gehen.

Taiskirchen mit der Führung - Pram gleicht kurz vor dem Pausenpfiff aus

Die Union Taiskirchen startete stark in die Partie und konnte in der 25. Minute durch Csaba Ferko in Führung gehen. Ein präziser Abschluss von Ferko brachte die Heimmannschaft mit 1:0 in Führung. Der SV Pram, der im Verlauf der ersten Halbzeit immer wieder durch gute Aktionen auffiel, kam kurz vor der Halbzeitpause zurück ins Spiel. In der 44. Minute gelang Gergö Nagy der Ausgleichstreffer zum 1:1. Dies war das Ergebnis einer starken Phase der Gäste, die zuvor schon einige gute Gelegenheiten hatten, um den Spielstand auszugleichen. Die erste Halbzeit war auch geprägt von intensiven Zweikämpfen. Trotz allem gingen beide Teams mit einem ausgeglichenen Spielstand in die Pause.

Dreierpack von Csaba Ferko und hitzige Schlussphase mit zwei Ausschlüssen

Nach dem Seitenwechsel zeigte sich die Union Taiskirchen entschlossen, das Spiel für sich zu entscheiden. Bereits in der 50. Minute brachte erneut Csaba Ferko die Gastgeber mit seinem zweiten Treffer an diesem Nachmittag wieder in Führung. Der Stürmer der Taiskirchner war in bester Form und erhöhte in der 63. Minute mit einem Hattrick auf 3:1, nachdem die Gastgeber einen Elfmeter zugesprochen bekommen hatten. Diese komfortable Führung schien die Union Taiskirchen auf die Siegerstraße zu bringen.vDoch der SV Pram gab sich nicht geschlagen. In der 69. Minute erzielte Jacub Przybylko den Anschlusstreffer zum 3:2, was das Spiel nochmals spannend machte.

Die Schlussphase der Partie war geprägt von Nervosität und einigen harten Fouls, was schließlich in der 90. Minute zu einer Gelb-Roten Karte für Johannes Korntner und einer Roten Karte für Senahid Bekanovic von SV Pram führte. Trotz dieser Rückschläge für die Gäste gelang es den Taiskirchnern, durch ein weiteres Tor von Csaba Ferko, der somit seinen vierten Treffer im Spiel erzielte, den Endstand von 4:2 in der 90. Minute zu sichern. Am Ende der Partie, die sich über 96 Minuten erstreckte, konnte die Union Taiskirchen einen wichtigen Heimsieg feiern, während der SV Pram mit leeren Händen nach Hause reisen musste.

1. Klasse Mitte-West: Taiskirchen : SV Pram - 4:2 (1:1)

97 Csaba Ferko 4:2

69 Jacub Przybylko 3:2

63 Csaba Ferko 3:1

50 Csaba Ferko 2:1

44 Gergö Nagy 1:1

25 Csaba Ferko 1:0

