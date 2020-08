Union Rottenbach teilt mit Hegedüs-Elf die Punkte

Details Sonntag, 16. August 2020 17:00

In der 1. Klasse Mitte-West stand die erste Runde auf dem Programm, in der die Union VTA Rottenbach den SV Europlan Pram auf heimischer Anlage empfing. In der abgebrochenen Saison zeigten die Teams unterschiedliche Leistungen. Während die Union am "Strich" landete, belegten die Pramer den dritten Rang. Nach einem 2:1-Sieg im letzten Herbst konnten die Mannen von Coach Bela Hegedüs keinen "Dreier" nachlegen, der SV machte am Samstagnachmittag jedoch zwei Mal einen Rückstand wett und erreichte immerhin ein 2:2-Unentschieden.

DAZN: Champions & Europa League, Top-Fußball live - jetzt Gratismonat starten

Auf Rottenbacher Führung gibt Heimkehrer Bichler passende Antwort

Am Union-Sportplatz mussten die Zuschauer nicht allzu lange auf den ersten Saisontreffer warten. Gerade eine Viertelstunde war gespielt, als Yosef Malvend den Ball im Pramer Gehäuse unterbrachte und die Heimischen in Front schoss. Über die Führung durfte sich das Team von Trainer Hannes Keplinger aber nur kurz freuen, denn nur 180 Sekunden später sorgte ein Pramer Heimkehrer für den Ausgleich - Marco Bichler, der nach vier Jahren in Ried im Sommer zu seinem Stammverein zurückgekehrt war, stellte auf 1:1. In der Folge sahen mit Fabian Wimmer und Daniel Anzengruber zwei Union-Kicker Geln, den Weg ins Tor wollte der Ball bis zur Pause aber nicht mehr finden, sodass es mit 1:1 in die Kabinen ging.

Routinier bringt für Gäste Punkt ins Trockene

Kurz nach dem Wiederanpfiff von Schiedsrichter Aigelsperger wurden mit Bichler und Amir Tarabic zwei Kicker der Gäste verwarnt, ehe nach einer Stunde das Netz sich wieder bauschte. Die heimischen Fans hatten abermals Grund zur Freude, als Torjäger Emanuil Metodiev SV-Keeper Manuel Wiesner das Nachsehen gab und zum 2:1 traf. Die Keplinger-Elf liebäugelte mit einem perfekten Saisonstart, doch auch die zweite Rottenbacher Führung an diesem Tag hielt nicht lange. Zehn Minuten später durfte sich ein Routinier als Torschütze feiern lassen. Der 35-jährige Hermann Humer traf ins Schwarze und sorgte für eine spannende Schlussphase. Das Spiel stand bis zum Abpfiff auf Messers Schneide, es blieb aber beim 2:2. Der SV Pram empfängt am kommenden Samstag die Kicker aus Gallspach, tags darauf sind die Rottenbacher beim ESV Wels zu Gast.





S2F: Bitcoin auf dem Weg zu 100.000 $ bis Ende 2021?