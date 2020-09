Haag/Hausruck landet Auswärtserfolg in Meggenhofen

Details Sonntag, 06. September 2020 23:55

Die Union Pizza & Baguette Haag/Hausruck gewann gegen die Union Meggenhofen mit 4:2 und fuhr damit den zweiten Sieg in dieser Saison ein.

Mit einem Stangenschuss von Senahid Bekanovic starteten die Gäste frech in die Partie. Die Union Meggenhofen ging jedoch durch Krisztian Beregszaszi in der zwölften Minute in Führung. Senahid Bekanovic versenkte den Ball in der 26. Minute nach einem gut gespielten Konter im Netz der Gastgeber. In der 32. Minute erzielte Cornel Carlos Coc mit einem direkten Freistoß das 1:2 für Haag/Hausruck. Zum psychologisch wichtigen Zeitpunkt kurz vor der Halbzeit (42.) traf Andreas Lehner per Abstauber zum Ausgleich für Meggenhofen. Eine Aussage darüber, wer am Ende die Nase vorn haben würde, war nach dem Abpfiff der ersten Halbzeit noch nicht zu treffen. Es ging mit einem Gleichstand in die Kabinen.

Haag beweist Charakter

Alexander Heigl brachte die Union Meggenhofen per Doppelschlag ins Hintertreffen, als er in der 47. Minute eine Flanke mit dem Kopf vollstreckte. Die Meggenhofener Offensivabteilung erarbeitete sich die Chancen auf den Ausgleich, konnte aber keine davon nutzen. Dafür stach Heigl in der 86. Minute zum zweiten Mal in dieser Partie und sicherte seiner Mannschaft so endgültig den Sieg. Schlussendlich reklamierte Haag a.H. einen Sieg in der Fremde für sich und wies die U. Meggenhofen in die Schranken.

Vier Spiele und noch kein Sieg: Die Union Meggenhofen wartet weiterhin auf das erste Erfolgserlebnis und verliert zwei Plätze in der Tabelle.

Die Gäste machten im Klassement Boden gut und stehen nun auf Rang sechs.

1. Klasse Mitte-West: Union Meggenhofen – Union Pizza & Baguette Haag/Hausruck, 2:4 (2:2)

12 1:0 Krisztian Beregszaszi

26 1:1 Senahid Bekanovic

32 1:2 Cornel Carlos Coc

42 2:2 Andreas Lehner

47 2:3 Alexander Heigl

86 2:4 Alexander Heigl

