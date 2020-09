Gallspacher SK leistet gegen Hohenzell keine Gegenwehr

Details Montag, 07. September 2020 00:05

Der SV Bögl Hohenzell zog dem Gallspacher SK 1932 das Fell über die Ohren: 5:0 lautete das bittere Resultat aus Sicht der Gäste. Der SV Hohenzell ließ keine Zweifel an der Ausgangslage aufkommen und feierte gegen den Gallspacher SK einen klaren Erfolg.

In der Anfangsphase waren beide noch eher verhalten. Mit Fortdauer der Partie wurden die Hausherren aber warm und näherten sich rasant der Führung. Hohenzell ging schließlich in der 26. Minute durch Michael Stüber in Führung. Noch vor der Halbzeit legte Stüber seinen zweiten Treffer nach (42.). Mit der Führung für den SV Bögl Hohenzell ging es in die Kabine.

Keine Zweifel am Ausgang

Hohenzell ließ den Vorsprung in der 49. Minute anwachsen. Torschütze: Michael Stüber, der nun einen Hattrick feiern durfte. Tobias Jetzinger schraubte das Ergebnis in der 82. Minute mit dem 4:0 für den SV Bögl Hohenzell in die Höhe. Jonas Seidlmann stellte schließlich in der 90. Minute den 5:0-Sieg für den SV Hohenzell sicher. Letztlich feierte Hohenzell gegen Gallspach nach einer überzeugenden Darbietung einen verdienten Heimsieg.

Drei Siege und eine Niederlage schmücken die aktuelle Bilanz des SV Bögl Hohenzell. Für den SV Hohenzell endete die vorherige Saison mit 21 Punkten auf dem vierten Platz. Hohenzell machte in der Tabelle einen Schritt nach vorne und steht nun auf dem dritten Platz.

Vier Spiele: Ein Sieg, ein Remis und zwei Niederlagen. So sieht die bisherige Bilant des Gallspacher SK aus.

1. Klasse Mitte-West: SV Bögl Hohenzell – Gallspacher SK 1932, 5:0 (2:0)

26 1:0 Michael Stueber

42 2:0 Michael Stueber

49 3:0 Michael Stueber

82 4:0 Tobias Jetzinger

90 5:0 Jonas Seidlmann

