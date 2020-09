In (vor-)letzter Minute: Taufkirchen's Hrbatovic rettet das Remis gegen den Gallspacher SK

Details Montag, 28. September 2020 11:15

Die Union Ritterbräu Taufkirchen/Trattnach ist nicht über ein 2:2-Unentschieden gegen den Gallspacher SK 1932 hinausgekommen. Der vermeintlich leichte Gegner war Gallspach mitnichten.

In der Anfangsphase schaffte es keines der beiden Teams, sich eine Chance zu erarbeiten. Das erste Tor des Spiels ging an Taufkirchen Allerdings gelang dies nur mithilfe des Gallspacher SK 1932, denn Unglücksrabe Haris Alagic beförderte den Ball ins eigene Netz (20.). Der Gallspacher SK markierte in der 35. Minute den Ausgleich, als Kürsat Celep zur Stelle war. Zur Halbzeit war die Partie noch vollkommen offen. Remis lautete das Zwischenresultat.

Ähnliches Bild

Auch in Hälfte zwei hatte die Partie eine ähnliche Statik. In der 75. Minute bejubelte Gallspach das 1:2, durch den jetzigen Doppeltorschützen Celep. Adis Hrbatovic sicherte seiner Mannschaft kurz vor dem Abpfiff den Ausgleich, als er in der 89. Minute ins Schwarze traf. Am Ende stand es zwischen der Union Ritterbräu Taufkirchen/Trattnach und dem Gallspacher SK 1932 pari.

Mit zehn Zählern aus sieben Spielen steht Taufkirchen/Tratt. momentan im Mittelfeld der Tabelle. Nur einmal gab sich das Heimteam bisher geschlagen, mit nun schon vier Unentschieden ist man aber der Remis-König der Liga.

Ein Sieg, drei Remis und drei Niederlagen tragen zur Momentaufnahme des Gallspacher SK 1932 bei, weshalb man im moment in der unteren Tabellenhälfte rangiert.

1. Klasse Mitte-West: Union Ritterbräu Taufkirchen/Trattnach – Gallspacher SK 1932, 2:2 (1:1)

20 Eigentor durch Haris Alagic 1:0

35 Kuersat Celep 1:1

75 Kuersat Celep 1:2

89 Adis Hrbatovic 2:2