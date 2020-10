Blaue Elf Wels setzt sich im Spitzenduell gegen Rottenbach klar durch

Details Montag, 12. Oktober 2020 07:50

Mit dem ASK Blaue Elf Wels und der Union VTA Rottenbach trafen sich am Sonntag zwei Topteams. Für die Gäste schien die Blaue Elf Wels aber eine Nummer zu groß, sodass am Ende eine 4:1-Niederlage stand. Die Blaue Elf Wels ließ keine Zweifel an der Ausgangslage aufkommen und feierte gegen die Union Rottenbach einen klaren Erfolg.

Die erste Möglichkeit fanden die Gäste vor, leichte Unstimmigkeiten in der Angriffsfraktion verhindern aber einen frühen Treffer. Dusan Majkic trug sich in der 21. Spielminute nach einer schönen Kombinatin über drei Stationen in die Torschützenliste ein. In der 28. Minute brachte Matej Zulj den Ball im Netz von Rottenbach unter, nachdem er von Rade Dzajic perfekt bedient wurde. In den letzten fünf Minuten der ersten Hälfte erspielten sich die Heimischen Chancen im Minutentakt, konnten aber keine davon nutzen. Mit der Führung für den ASK Blaue Elf Wels ging es in die Halbzeitpause.

Keine Zweifel am ASK

Marko Kovjenic brachte den Gastgeber in ruhiges Fahrwasser, indem er das 3:0 mit einem direkt verwandelten Freistoß erzielte (49.). Für das 4:0 des Ligaprimus sorgte Rade Dzajic, der in Minute 72 zur Stelle war. Die Union VTA Rottenbach kam kurz vor dem Ende durch Emanuil Metodiev zum Ehrentreffer (89.). Ein starker Auftritt ermöglichte der Blaue Elf Wels am Sonntag einen ungefährdeten Erfolg gegen die Union Rottenbach.

Die drei ergatterten Zähler geben den Aufstiegshoffnungen der Blauen Elf Wels weitere Nahrung. Der Defensivverbund des ASK Blaue Elf Wels ist nur äußerst schwer zu knacken. Die erst vier kassierten Gegentore suchen in der Liga ihresgleichen. Mit 32 Toren stellt man zusätzlich die gefährlichste Offensive der Liga.

Rottenbach belegt mit 17 Punkten den dritten Tabellenplatz. Die gute Bilanz der Union VTA Rottenbach hat einen Dämpfer bekommen. Insgesamt sammelte die Union Rottenbach bisher fünf Siege, zwei Remis und zwei Niederlagen.

1. Klasse Mitte-West: ASK Blaue Elf Wels – Union VTA Rottenbach, 4:1 (2:0)

21 Dusan Majkic 1:0

28 Matej Zulj 2:0

49 Marko Kovjenic 3:0

72 Rade Dzajic 4:0

89 Emanuil Metodiev 4:1