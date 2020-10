SV Hohenzell liest Meggenhofen die Leviten

Details Montag, 19. Oktober 2020 12:45

Der SV Hohenzell erteilte Meggenhofen eine Lehrstunde: 5:0 hieß es am Ende für Hohenzell. Im Vorfeld war eine ausgeglichene Partie erwartet worden, doch der SV Bögl Hohenzell wusste zu überraschen.

Es dauerte eine gute Viertelstunde, dann waren die Hausherren aber richtig im Spiel angekommen und konnten in der Offensive erste Erfolge feiern. Michael Bernhofer trug sich in der 18. Spielminute in die Torschützenliste ein. Für das 2:0 des SV Hohenzell zeichnete Andreas Miesenberger verantwortlich (29.). Nur eine Minute später erhöhte Michael Stüber die Führung um einen weiteren Treffer. Hohenzell dominierte den Gegner zur Pause nach Belieben und ging mit einer deutlichen Führung in die Kabine.

Klare Angelegenheit

Die zweite Halbzeit wurde dann von dem eröffnet, der sie auch beendet hatte: Stüber trug sich in Minute 59 zum zweiten Mal in die Torschützenliste ein und zerschlug die Hoffnungen der Gäste auf ein Comeback damit endgültig. In Minute 80 machte Stübler dann seinen lupenreinen Hattrick perfekt. Mit dem Schlusspfiff durch den Unparteiischen fuhr Hohenzell einen Kantersieg ein, der sich schon vor der Halbzeitpause abgezeichnet hatte.

Dass die Abwehr ein gut funktionierender Mannschaftsteil des SV Bögl Hohenzell ist, zeigt sich daran, dass sie bislang nur zehn Gegentore zugelassen hat. Die Saison des SV Hohenzell verläuft weiterhin positiv, was die Gesamtbilanz von fünf Siegen, einem Remis und nur drei Niederlagen klar belegt.

Drei Siege, drei Remis und vier Niederlagen hat der Gast derzeit auf dem Konto.

Der SV Bögl Hohenzell setzte sich mit diesem Sieg von der U. Meggenhofen ab und nimmt nun mit 19 Punkten den dritten Rang ein, während Meggenhofen weiterhin zwölf Zähler auf dem Konto hat und den achten Tabellenplatz einnimmt.

1. Klasse Mitte-West: SV Bögl Hohenzell – Union Meggenhofen, 5:0 (3:0)

18 Michael Bernhofer 1:0

29 Andreas Miesenberger 2:0

30 Michael Stueber 3:0

59 Michael Stueber 4:0

80 Michael Stueber 5:0