Rottenbach unterliegt überraschend deutlich in Offenhausen

Details Montag, 26. Oktober 2020 16:15

Die Union VTA Rottenbach wurde der eigenen Favoritenstellung beim Sportclub Offenhausen nicht gerecht und verlor deutlich mit 6:1. Gegen den SC Offenhausen setzte es für die Union Rottenbach eine ungeahnte Pleite.

Die Hausherren zeigten ab der ersten Minute einen guten und aggressiven Auftritt. Man erspielte sich gute Möglichkeiten und traf nach einer Viertelstunde sogar schon auf Aluminium. In Minute 32 traf Offenhausen zum ersten Mal ins Schwarze - Torschütze war Florian Stürzlinger. Noch vor der Pause verabschiedete sich Rottenbach-Rückhalt Dominik Schnallinger nach der zweiten gelben Karte frühzeitig vom Feld. Mit der Führung für den Gastgeber ging es in die Halbzeitpause.

Offenhausen im Aufwind

Kristian Gavric erhöhte für den Sportclub Offenhausen auf 2:0 (46.). Mit dem 3:0 durch Bernd Wiesinger schien die Partie bereits in der 48. Minute mit dem SC Offenhausen einen sicheren Sieger zu haben. Für den nächsten Erfolgsmoment von Offenhausen sorgte Gavric (56.), ehe David Glaser das 5:0 markierte (69.). Philipp Wimmer erzielte in der 70. Minute den Ehrentreffer für Rottenbach. Mit dem Tor zum 6:1 steuerte Wiesinger bereits seinen zweiten Treffer an diesem Tag bei (76.). Am Ende kam der Sportclub Offenhausen gegen die Union VTA Rottenbach zu einem verdienten Sieg.

Der SC Offenhausen kann sich nun vorerst endlich aus der Abstiegszone befreien und hält auf dem elften Platz. Mit den zehn gesammelten Punkten steht man sicher noch nicht da, wo man hin will - zumindest konnte man aber den Anschluss an das Tabellenmittelfeld wiederherstellen.

Der Patzer der Union Rottenbach zog im Klassement keine Folgen nach sich. Die Gäste verbuchten insgesamt fünf Siege, zwei Remis und vier Niederlagen.

1. Klasse Mitte-West: Sportclub Offenhausen – Union VTA Rottenbach, 6:1 (2:0)

32 Florian Stuerzlinger 1:0

46 Kristian Gavric 2:0

48 Bernd Wiesinger 3:0

56 Kristian Gavric 4:0

69 David Glaser 5:0

70 Philipp Wimmer 5:1

76 Bernd Wiesinger 6:1