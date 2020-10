Haag/Hausruck verliert auch gegen Gallspach nicht den Ryhthmus

Details Montag, 26. Oktober 2020 16:20

Haag/Hausruck führte Gallspach nach allen Regeln der Kunst mit 8:3 vor. Der Gastgeber hatte schon im Vorfeld Rückenwind. Da war es nur ein Leichtes, das Ding sicher nach Hause zu bringen.

Cornel Carlos Coc war zur Stelle und markierte das 1:0 des Heimteams (10.). Peter Trauner versenkte die Kugel zum 2:0 für die Union Pizza & Baguette Haag/Hausruck (19.) Mit dem 3:0 durch Coc schien die Partie bereits in der 23. Minute mit Haag/Hausruck einen sicheren Sieger zu haben. Die Überlegenheit der Hausherren spiegelte sich in einer deutlichen Halbzeitführung wider.

Weiter geht es nach vorne

Den Vorsprung der Union Pizza & Baguette Haag/Hausruck ließ Trauner in der 46. Minute anwachsen. In der 47. Minute brachte der Gallspacher SK 1932 das Netz durch Martin Hegedüs zum Zappeln. Für das 4:2 des Gasts zeichnete Patrik Rogic verantwortlich (52.). Zwei schnelle Treffer von Emir Muminovic (72.) und Trauner (76.) sorgten jedoch wieder für einen mehr als deutlichen Vorsprung der Gastgeber. Toni Bujak schoss für den Gallspacher SK in der 78. Minute das dritte Tor. Mit schnellen Toren von Michael Falkensteiner (79.) und Muminovic (86.) schlug Haag a.H. innerhalb kurzer Zeit gleich doppelt zu. Der Schiedsrichter pfiff schließlich das Spiel ab, in dem die Union Pizza & Baguette Haag/Hausruck bereits in Durchgang eins deutlich gezeigt hatte, dass es nach 90 Minuten nur einen Sieger geben würde.

Die drei ergatterten Zähler geben den Aufstiegshoffnungen von Haag/Hausruck weitere Nahrung. Haag a.H. präsentierte sich im bisherigen Saisonverlauf überaus torhungrig. Bereits 33 geschossene Treffer gehen auf das Konto der Union Pizza & Baguette Haag/Hausruck. Die bisherige Spielzeit von Haag/Hausruck ist weiter von Erfolg gekrönt, verbuchte man insgesamt acht Siege und zwei Remis und musste erst eine Niederlage hinnehmen.

Drei Siege, drei Remis und fünf Niederlagen hat Gallspach derzeit auf dem Konto. Die Lage des Gallspacher SK 1932 bleibt angespannt. Gegen Haag/Hausruck musste man zum zweiten Mal in Folge die Punkte abgeben. Die Verteidigung bleibt die Achillesferse des Gallspacher SK. Nach der Niederlage gegen Haag a.H. ist Gallspach aktuell das defensivschwächste Team der 1. Klasse Mitte-West.

1. Klasse Mitte-West: Union Pizza & Baguette Haag/Hausruck – Gallspacher SK 1932, 8:3 (3:0)

10 Cornel Carlos Coc 1:0

19 Peter Trauner 2:0

23 Cornel Carlos Coc 3:0

46 Peter Trauner 4:0

47 Martin Hegedues 4:1

52 Patrik Rogic 4:2

72 Emir Muminovic 5:2

76 Peter Trauner 6:2

78 Toni Bujak 6:3

79 Michael Falkensteiner 7:3

86 Emir Muminovic 8:3