Remis dank spätem Treffer von Bauinger - Rottenbach und Eberschwang mit Punkteteilung

Details Montag, 16. August 2021 09:58

Am 1. Spieltag der 1. Klasse Mitte-West trennte sich die Union VTA Rottenbach mit einem 2:2 vom SV Eberschwang. 150 Zuseher am Sportplatz von Union Rottenbach durften einen späten Ausgleichstreffer vom Eberschwanger Gregor Bauinger mitansehen.

Beide Mannschaften starteten vorsichtig in das Spiel und tasteten sich ab. Zu Torchancen gelangte in der Anfangsphase keine von beiden. Das 1:0 in der 18. Minute von Akos Laurinyecz brachte Eberschwang vermeintlich auf die Siegerstraße. Am Zwischenstand änderte sich weiter nichts, sodass dieser auch gleichzeitig der Pausenstand war.



Besser spät als nie



Für das erste Tor der Union Rottenbach war Daniel Wimmer verantwortlich, der in der 68. Minute das 1:1 besorgte. Die Heimmannschaft traf etwas später zum 2:1 (77.). Der Treffer, der Gregor Bauinger in der 86. Minute gelang, bescherte seiner Mannschaft kurz vor dem Ende noch den wichtigen Ausgleich. Rottenbach ist zum Saisonauftakt mit einem Unentschieden gestartet und teilte sich die Punkte mit dem SV Eberschwang.

1. Klasse Mitte-West: Union VTA Rottenbach – SV Eberschwang, 2:2 (0:1)

18 Akos Laurinyecz 0:1

68 Daniel Wimmer 1:1

77 Matthias Baumgartner 2:1

86 Gregor Bauinger 2:2

Werde Vereinsbetreuer und pflege Sponsoren-Logos, Spieler- und Funktionärsdaten ein!