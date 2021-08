Heiße Temperaturen, eiskalte Verwertungen - Hohenzell dreht Spiel gegen Peterskirchen

Details Montag, 16. August 2021 10:24

Zum Auftakt in die neue Spielzeit kam der SV Bögl Hohenzell gegen den UFC Peterskirchen/Tumeltsham/Andrichsfurt zu einem 3:1. Als Höhepunkt vor 280 Zusehern in der Doma-Arena Hohenzell gelang Felix Sickinger ein traumhafter Volley aus 20 Metern für Hohenzell. Bei Peterskirchen lagen in der Schlussphase die Nerven blank.

Zu Beginn der Begegnung neutralisierten sich beide Mannschaften so weit, dass sich keine von ihnen eine Torchance herausspielte. Für das erste Tor sorgte Festim Abdulla für UFC Peterskirchen/Tumeltsham/Andrichsfurt in der 21. Minute. Andreas Miesenberger war es, der in der 31. Minute den Ball im Tor der Gäste unterbrachte. Nach einer Flanke von Fabian Schmidhammer versenkte Miesenberger alleine vor dem Torwart eiskalt. Ausgerechnet zum psychologisch ungünstigen Zeitpunkt vor der Halbzeit traf Felix Sickinger mit einem genialen, unhaltbaren Volley aus 20 Metern für den SV Hohenzell zur Führung (44.). Die Heimmannschaft nahm die knappe Führung mit in die Kabine.



Nerven nicht im Griff



Nach der Pause versenkte Michael Bernhofer die Kugel zum 3:1 für Hohenzell (57.) In der 78. Minute hatte Adam Fekete von Peterskirchen seine Nerven augenscheinlich nicht im Griff und kassierte somit die Gelb-Rote Karte, nachdem er zuvor (72.) bereits eine Gelbe Karte wegen unsportlichen Verhaltens gesehen hatte. Das wäre eine glatte Rote Karte sei an dieser Stelle angemerkt. In den 90 Minuten war der SV Bögl Hohenzell im gegnerischen Strafraum erfolgreicher als der UFC Peterskirchen/Tumeltsham/Andrichsfurt und fuhr somit einen 3:1-Sieg ein.

1. Klasse Mitte-West: SV Bögl Hohenzell – UFC Peterskirchen/Tumeltsham/Andrichsfurt, 3:1 (2:1)

21 Festim Abdulla 0:1

31 Andreas Miesenberger 1:1

44 Felix Sickinger 2:1

57 Michael Bernhofer 3:1

