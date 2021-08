Gavric schießt Offenhausen trotz Unterzahl zum Sieg

Details Sonntag, 22. August 2021 22:31

In Runde 2 der 1. Klasse Mitte-West war der SC Offenhausen zu Gast beim ESV Intersport Wels. In einer hitzigen Partie schafften es die Gäste trotz eines frühen Ausschlusses die Partie in den Schlussminuten für sich zu entscheiden. 150 Zuseher hatten sich am ESV-Sportplatz versammelt und sahen ein hochklassiges Meisterschaftsspiel mit vielen Highlights. Am Ende war es Offenhausen-Captain Kristian Gavric, der das Ruder herumriss und seine Mannschaft durch einen Doppelpack im Endspurt der Partie zum Sieg führte.

Elfmeter, Platzverweis, knappe Pausenführung

Gleich zu Beginn versuchten die Mannschaften mit Vorstößen in die Offensive früh in Front zu gehen, ein langsames Antasten war zur Zufriedenheit der Zuschauer nicht zu beobachten. In der 17. Spielminute lässt Florian Stürzlinger die mitgereisten Offenhausen-Fans jubeln, indem er Wels-Schlussmann Adem Kandzic sehenswert überlupft. Die Führung hielt jedoch nicht lange. In der 19. Spielminute entschied Schiedsrichter Roman Staudinger auf Elfmeter für den ESV Wels. Muris Midzic ließ sich diese Gelegenheit nicht nehmen und verwandelte staubtrocken zum Ausgleich. Das nächste Highlight der Partie war kein Tor, sondern ein Platzverweis: in Minute 24 sieht Offenhausen-Goalie Manfred Rader die Rote Karte aufgrund einer Torchancenverhinderung. Kurz vor dem Pausenpfiff (46.) dann der Doppelschlag. Nach einem Eckball ist Mustafa Arsalah zur Stelle und schiebt den Ball über die Linie, 2:1 für die Gastgeber.

Gavric dreht Partie eigenhändig im Endspurt

Trotz Unterzahl gelang es Offenhausen in der 60. Spielminute auszugleichen. Wieder war es Florian Stürzlinger, der nach einer schönen Kombination seinen Doppelpack schnürt. Muris Midzic stellte in Minute 65 seine Torjägerqualitäten auch unter Beweis, indem er eiskalt vor dem Gästetor zur erneuten Führung für den ESV Wels einschob. Die Mannschaften lieferten sich einen Kampf auf Augenhöhe, der Ausgang blieb trotz Unterzahl seitens der Gäste ungewiss. Offenhausen Kapitän Kristian Gavric hatte bereits in Minute 72 nach einem Fehler von Heimtorwart Kandzic den Ausgleich am Fuß, sein Abschluss ging jedoch knapp am Gehäuse vorbei. Acht Minuten vor Schluss machte er seine vergebene Chance wieder gut, aus etwa 17 Metern hämmert er das Leder in die Maschen und besorgt seiner Mannschaft den Ausgleich. Als manch einer schon mit dem Feierabend liebäugelte, war Kristian Gavric (86.) erneut zur Stelle und stellte die Weichen auf Sieg, 3:4 für den Sportclub Offenhausen. Am Ende feiert Offenhausen dank eines stark aufspielenden Kristian Gavric einen echten Arbeitssieg in einer hitzigen Partie gegen den ESV Intersport Wels.

Die Besten:

ESV Wels: Muris Midzic (ST)

SC Offenhausen: Florian Stürzlinger (ST), Kristian Gavric (ZM)

Werde Vereinsbetreuer und pflege Sponsoren-Logos, Spieler- und Funktionärsdaten ein!