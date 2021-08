Blaue Elf Wels triumphiert trotz frühem Platzverweis

Details Montag, 23. August 2021 07:00

Der ASK Blaue Elf Wels hat sich gegen den SV Bögl Hohenzell mit 2:0 durchgesetzt und sich damit den ersten Sieg in der neuen Saison gesichert. Im Mittelpunkt dieser Partie stand Schiedsrichter Ilyas Polat, er verteilte neben einer roten Karte ebenso 14 gelbe Karten und schickte einen Akteur mit der Ampelkarte vom Platz. Neben den zahlreichen Verwarnungen sahen knapp 100 angereiste Zuschauer auch eine überzeugende Leistung der Welser.

Zwei Tore in zwei Minuten trotz Unterzahl

Das einzige nennenswerte Highlight der ersten Hälfte war ein Platzverweis seitens der Gastgeber. Ilyas Polat schickte Marko Perac bereits in der 30. Spielminute aufgrund einer Torchancenverhinderung vorzeitig duschen. Die Heimmanschaft ließ sich jedoch nicht von der Unterzahl beeindrucken und startete gut in Halbzeit zwei. Das 1:0 der Blauen Elf Wels bejubelte Matej Zulj (53.). Sebastian Rathmayr versenkte die Kugel bereits zwei Minuten später im Tor zum 2:0 für die Heimischen (55.). Die Schlussphase hatte bis auf einen weiteren Platzverweis (82. Johannes Murauer, SV Hohenzell) nur wenig zu bieten. In den 90 Minuten waren die Welser im gegnerischen Strafraum erfolgreicher als der SV Hohenzell und fuhren somit einen ungefährdeten 2:0-Sieg ein.

Der ASK Blaue Elf Wels schließt bisher erfolgreich an die starken Leistungen der Vorsaison an und bleibt auch in Runde 2 ungeschlagen. Der SV Hohenzell kann an die überzeugende Vorstellung der Vorwoche nicht anknüpfen und fährt mit leeren Händen nach Hause.

1. Klasse Mitte-West: ASK Blaue Elf Wels – SV Bögl Hohenzell, 2:0 (0:0)

53 Matej Zulj 1:0

55 Sebastian Rathmayr 2:0

Werde Vereinsbetreuer und pflege Sponsoren-Logos, Spieler- und Funktionärsdaten ein!