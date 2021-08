Last-Minute Trauner-Treffer macht Union Haag-Comeback perfekt

Details Sonntag, 29. August 2021 20:32

Ein Tor machte den Unterschied in der Begegnung von der Union Pizza & Baguette Haag/Hausruck und dem UFC Peterskirchen/Tumeltsham/Andrichsfurt, die mit 2:1 endete. Bis zur letzten Sekunde kämpften die Mannschaften um den Sieg, schlussendlich hatten die Gastgeber die Nase vorn und drehten das Spiel innerhalb der letzten zehn Minuten.

Torloser erster Durchgang - Trauner entscheidet Last-Minute Krimi

Nach den ersten 45 Minuten ging es für Haag/Hausruck und den UFC PTA ohne Torerfolg in die Kabinen. Adam Fekete sorgte nach Wiederanpfiff für den ersten Tagestreffer und brachte dem UFC Peterskirchen/Tumeltsham/Andrichsfurt nach 57 Minuten die 1:0-Führung. Lange schien die Partie einen Sieger zu haben, bis Cornel Carlos Coc in der 80. Minute das Spielgerät per Elfmeter im Gehäuse des Gasts unterbrachte. 220 angereiste Zuschauer, Spieler, Trainer und Funktionäre hatten sich schon auf eine Punkteteilung eingestellt, ehe Peter Trauner den entscheidenden Führungstreffer für Haag a.H. erzielte (92.). Zum Schluss feierte die Union Pizza & Baguette Haag/Hausruck einen dreifachen Punktgewinn gegen den UFC PTA.

Der Sieg hatte Auswirkungen auf die Tabelle, wo Haag/Hausruck nun auf dem dritten Platz steht.

Durch diese Niederlage fällt der UFC Peterskirchen/Tumeltsham/Andrichsfurt in der Tabelle auf Platz zehn zurück. In dieser Saison sammelte der UFC Peterskirchen/Tumeltsham/Andrichsfurt bisher einen Sieg und kassierte zwei Niederlagen.

1. Klasse Mitte-West: Union Pizza & Baguette Haag/Hausruck – UFC Peterskirchen/Tumeltsham/Andrichsfurt, 2:1 (0:0)

57 Adam Fekete 0:1

80 Cornel Carlos Coc 1:1

92 Peter Trauner 2:1

Werde Vereinsbetreuer und pflege Sponsoren-Logos, Spieler- und Funktionärsdaten ein!