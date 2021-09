Immerhin ein Punkt: Gallspacher SK gleicht spät aus!

Details Montag, 06. September 2021 07:11

Nach 90 Minuten Spielzeit lautete das Ergebnis zwischen dem SV Eberschwang und dem Gallspacher SK 1932 1:1. 150 Zuseher mussten bis zur Schlussphase auf Torerfolge warten. Die Hausherren gaben schlussendlich die knappe Führung aus der Hand und müssen sich mit einem Punkt zufrieden geben.

Nach Nullnummer in Durchgang eins: turbulente Schlussminuten

Der Unparteiische setzte mit dem Halbzeitpfiff dem torlosen Treiben auf dem Feld vorläufig ein Ende. In Halbzeit eins konnte sich keine Mannschaft einen entscheidenden Vorteil verschaffen. Fabian Mayr brach für Eberschwang den Bann und markierte in der 81. Minute die Führung. Als so mancher die Gäste schon abgeschrieben hatte, markierte Kürsat Celep in Minute 88 den Treffer zum Ausgleich. Schließlich gingen der SV Eberschwang und Gallspach mit einer Punkteteilung auseinander.

Der einzelne Zähler beförderte Eberschwang in der Tabelle auf Platz 13. Vier Spiele und noch kein Sieg: Die Gastgeber warten weiterhin auf das erste Erfolgserlebnis.

Der Gallspacher SK 1932 macht zu diesem frühen Saisonzeitpunkt Boden in der Tabelle gut und steht nun auf Rang acht. Am liebsten teilt der Gast die Punkte. Aber gewinnen kann die Mannschaft definitiv auch, was sie in dieser Saison bisher einmal bewies.

1. Klasse Mitte-West: SV Eberschwang – Gallspacher SK 1932, 1:1 (0:0)

81 Fabian Mayr 1:0

88 Kürsat Celep 1:1

