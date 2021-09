SC Offenhausen spielt bei Union Rottenbach groß auf

Details Montag, 13. September 2021 07:00

Der Sportclub Offenhausen drehte einen 0:1-Pausenrückstand und kam am Ende zu einem deutlichen 4:1-Erfolg gegen die Union Rottenbach. Trotz spielerischer Dominanz gelang es den Gästen erst nach dem Seitenwechsel aufzudrehen und das Spiel für sich zu entscheiden.

Dominanter SC Offenhausen dreht Partie

Noch bevor es in die Halbzeit ging, war Emanuil Metodiev nach einem Eckball zur Stelle und erzielte den überraschenden Führungstreffer für Rottenbach (44.). Zur Pause wusste das Heimteam eine hauchdünne Führung auf der Habenseite. Das 1:1 des SC Offenhausen stellte Lukas Roithner nach Vorarbeit von Elias Kroiß sicher (52.). Mario Lindinger trug sich in der 70. Spielminute in die Torschützenliste ein, als er nach einem Schuss von Roithner zur Stelle war und aus kurzer Distanz abstaubte. Manuel Frank Wiesinger beseitigte mit seinen Toren (82./87.) die letzten Zweifel am Sieg von Offenhausen. Mit Ablauf der Spielzeit schlug der Sportclub Offenhausen die Union VTA Rottenbach 4:1.

Dem Blick auf die Tabelle sollte man zum jetzigen Saisonzeitpunkt nicht zu viel Bedeutung beimessen. Doch nach dieser Niederlage ist die Union Rottenbach auf Platz sechs abgerutscht. Zwei Siege, ein Remis und zwei Niederlagen tragen zur Momentaufnahme von Rottenbach bei.

Das Ergebnis hatte Auswirkungen auf die Tabelle, in der der SC Offenhausen auf den ersten Rang kletterte. Die Offensivabteilung der Gäste funktioniert bislang zuverlässig wie ein Schweizer Uhrwerk und schlug bereits 14-mal zu. Der SC Offenhausen weist in dieser Saison mittlerweile die stolze Bilanz von drei Erfolgen, einer Punkteteilung und keiner einzigen Niederlage vor.

1. Klasse Mitte-West: Union VTA Rottenbach – Sportclub Offenhausen, 1:4 (1:0)

44 Emanuil Metodiev 1:0

52 Lukas Roithner 1:1

70 Mario Lindinger 1:2

82 Manuel Frank Wiesinger 1:3

87 Manuel Frank Wiesinger 1:4

