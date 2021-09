SV Kallham beschert UFC PTA nach Comeback vierte Saisonniederlage

Details Montag, 20. September 2021 07:27

Der SV Kallham und der UFC Peterskirchen/Tumeltsham/Andrichsfurt lieferten sich ein spannendes Spiel, das 3:2 endete. Auf dem Papier hatte sich ein enges Match bereits abgezeichnet. Beim Blick auf das knappe Endergebnis wurde diese Erwartung letztlich bestätigt. Nach zwischenzeitlichem 1:2-Rückstand legten die Hausherren eine tolle Moral an den Tag und drehten die Partie in Durchgang zwei.

Wildes hin und her

Vor 189 Zuschauern markierte Benjamin Hasanovic früh in der Partie bereits das 1:0 (6.). Die Gäste ließen sich vom frühen Rückschlag nicht beirren und spielten munter auf. Szilard Kovacs ließ sich in der 22. Minute nicht zweimal bitten und verwertete zum 1:1 für den UFC PTA. Das letzte Tor der turbulenten Startphase markierte Lukas Sturm in der 27. Minute. Der UFC Peterskirchen/Tumeltsham/Andrichsfurt hatte den frühen Gegentreffer gut weggesteckt und die Partie erfolgreich gedreht. Bis zur Pause fiel kein weiteres Tor, sodass das Ergebnis noch Bestand hatte, als sich die Teams in die Pause verabschiedeten. Nach dem Seitenwechsel übernahmen die Hausherren wieder die Kontrolle über das Spiel. Den Ausgleichstreffer hatte der SV Kallham in Minute 57 im Repertoire, Mehmet Görü traf vom Punkt zum Ausgleich. Christian Pühringer machte in der 70. Spielminute das Comeback perfekt und stellte auf 3:2. Nach der Beendigung des Spiels durch den Unparteiischen feierte der SV Kallham einen dreifachen Punktgewinn gegen den UFC Peterskirchen/Tumeltsham/Andrichsfurt.

Der Sieg hatte Auswirkungen auf die Tabelle, wo der SV Kallham nun auf dem sechsten Platz steht. Der SV Kallham ist seit vier Spielen unbezwungen.

Mit sechs ergatterten Punkten stehen die Gäste auf Tabellenplatz zehn. In der Defensive drückt der Schuh beim UFC Peterskirchen/Tumeltsham/Andrichsfurt, was in den elf kassierten Treffern zum Ausdruck kommt.

Beide Teams fuhren in dieser Saison bisher zwei Siege ein.

1. Klasse Mitte-West: SV Kallham – UFC Peterskirchen/Tumeltsham/Andrichsfurt, 3:2 (1:2)

6 Benjamin Hasanovic 1:0

22 Szilard Kovacs 1:1

27 Lukas Sturm 1:2

57 Mehmet Görü 2:2

70 Christian Pühringer 3:2

