Turbulente Schlussphase: SV Krenglbach mit Last-Minute Comeback

Details Montag, 20. September 2021 18:03

In der sechsten Runde der 1. Klasse Mitte-West traf der SV Pram vor heimischer Kulisse auf den SV Krenglbach. Die Mannschaften lieferten sich einen wahren Kampf um die drei Zähler, der schlussendlich erst tief in der Schlussphase entschieden wurde. Nach einem 2:0-Rückstand rafften sich die Gäste auf und drehten die Partie in den letzten zwanzig Minuten.

Unspektakulärer erster Durchgang - Pram geht in Führung

Der erste Treffer ließ nicht lange auf sich warten. Nach einem schnellen Konter der Hausherren fasste sich Akos Nagy ein Herz und zog aus knapp 20 Metern ab, Gästetorwart Giber ist zwar mit den Fingerspitzen dran, kann aber den Ball nicht von der Linie kratzen, 1:0 für den SV Pram. Zwei Mal verhinderte das Aluminium den Krenglbacher Ausgleich, zuerst die Stange, dann der Querbalken. Zur Halbzeit hatten die heimischen eine knappe und etwas glückliche 1:0-Führung inne. Rasim Daudbasic baute in der 59. Spielminute die Führung aus, als er nach einem Stangler goldrichtig stand und das Spielgerät über die Linie drückte.

Fußballkrimi nimmt glückliches Ende für Krenglbach

Alexander Niedersüss läutete die höchst-unterhaltsame Schlussphase der Partie ein. Ein abgefälschter Weitschuss landet mit etwas Glück bei Niedersüss, der schiebt die Kugel trocken aus fünf Metern ein (69.). Spät in der Partie, als so manch heimischer Anhänger schon mit drei Zählern liebäugelte, können die Hausherren einen Freistoß der Krenglbacher nicht klären, der Ball fällt Mario Waltenberger förmlich vor die Füße, Waltenberger schließt ab und trifft - Ausgleich (86.). Beflügelt vom aufgeholten Rückstand, gelang den Krenglbachern tief in der Nachspielzeit noch der "Lucky-Punch". Ricardo Macho schlägt eine Flanke aus dem Halbfeld und hebelt die komplette Viererkette der Gastgeber aus, Alexander Niedersüss ist wieder zur Stelle und spitzelt den Ball hinter die Linie (93.). Der SV Krenglbach hatte das Spiel erfolgreich gedreht und trat schlussendlich mit drei Punkten im Gepäck die Heimreise an.

Stimme zum Spiel

Roland Neunherz (Trainer SV Krenglbach):

„Das war eine geschlossene Mannschaftsleistung von meinem Team. Wir haben eine unglaubliche Moral an den Tag gelegt. Ich glaube, dass wir uns den Sieg über 90 Minuten verdient haben, weil wir spielerisch einfach besser waren."

Die Besten:

SV Pram: Alexander Niedersüss (ST), Mario Waltenberger (ZDM), Florian Brutter (IV)

SV Krenglbach: Rasim Daudbasic (LF)

1. Klasse Mitte-West: SV Europlan Pram – SV Fenastra Krenglbach, 2:3 (1:0)

7 Akos Nagy 1:0

59 Rasim Daudbasic 2:0

69 Alexander Niedersüss 2:1

86 Mario Waltenberger 2:2

93 Alexander Niedersüss 2:3

