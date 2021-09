Union Meggenhofen tütet in der Nachspielzeit ersten Saisonsieg ein!

Details Sonntag, 26. September 2021 22:00

Die Union Meggenhofen feierte am heutigen Sonntag den ersten Sieg. Im Kellerduell gegen den SV Eberschwang gelang der Elf von Roland Ulrich der erste Dreier. Lange schien die Partie unentschieden auszugehen, doch schlussendlich nahm Stefan Kaser das Zepter in die Hand und schoss seine Mannschaft in der Nachspielzeit der zweiten Hälfte zum Sieg.

Bodnar besorgt Führungstreffer

Meggenhofen-Coach Roland Ulrich betitelte die Begegnung als sogenanntes "6-Punkte-Spiel". Seine Mannschaft hatte ebenso wie die Gäste aus Eberschwang nicht so richtig in die Saison gefunden. Die Partie wurde schlussendlich den Erwartungen gerecht, es begegneten sich zwei Mannschaften auf Augenhöhe und es waren im ersten Durchgang Chancen auf beiden Seiten zu verzeichnen. Der erste Volltreffer gelang den Hausherren: Eberschwang-Keeper Raffael Reichhard kann einen Freistoß von Richard Bodner aus spitzem Winkel nicht entschärfen und muss zum ersten Mal hinter sich greifen (30.). Den Kontrahenten gelang im weiteren Verlauf des ersten Durchgangs kein weiterer Treffer, somit ging es mit einem 1:0 aus Sicht der Union Meggenhofen in die Kabinen.

Kaser wird in der Nachspielzeit zum Helden

Die 150 angereisten Zuschauer mussten sich bis zur 75. Spielminute auf den nächsten Volltreffer gedulden. Ein vermeintlich harmloser Freistoß aus etwa 35 Metern von Elias Riegler überrascht Eberschwang-Schlussmann Maximilian Köllerer, der Ball entgleitet ihm und fällt ins Netz, Ausgleich! „Wir haben dann richtig gut gepresst, wir wollten unbedingt das Spiel gewinnen.", erzählt Roland Ulrich über die Schlussphase. Seine Mannschaft belohnte sich dennoch erst in der Nachspielzeit. David Gruber schlägt eine Freistoßflanke zur Mitte und findet Stefan Kaser, der steht goldrichtig und drückt das Leder über die Linie (91.). Die Union Meggenhofen hatte sich den Sieg hart erarbeitet und feiert am Ende des Tages den ersten Dreier.

Stimme zum Spiel

Roland Ulrich (Trainer Union Meggenhofen):

„Insgesamt betrachtet, haben wir das Spiel hochverdient gewonnen. Wir waren fast das ganze Spiel die bessere Mannschaft. Wir haben die drei Punkte unbedingt gebraucht, weil wir haben riesengroße Personalprobleme aufgrund von Verletzungen. Wir kämpfen um jeden Punkt und das war genau das 6-Punkte-Kellerderby, welches wir gewinnen mussten, deswegen gratuliere ich nochmal der Mannschaft."

Die Besten:

Union Meggenhofen: Michael Past (RM), Richard Bodner (ZOM/ST)

SV Eberschwang: Elias Riegler (ST)

1. Klasse Mitte-West: Union Meggenhofen – SV Eberschwang, 2:1 (1:0)

30 Richard Bodnar 1:0

75 Elias Riegler 1:1

91 Stefan Kaser 2:1

Werde Vereinsbetreuer und pflege Sponsoren-Logos, Spieler- und Funktionärsdaten ein!