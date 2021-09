Blaue Elf Wels siegt gegen Kallham und macht einen Satz nach vorne

Details Sonntag, 26. September 2021 22:30

Für den SV Kallham gab es in der Auswärtspartie gegen den ASK Blaue Elf Wels nichts zu holen. Die Gäste verloren mit 1:2. Vor dem Anpfiff war ein ausgeglichenes Spiel erwartet worden. Letztendlich bestätigte sich diese Einschätzung, da lediglich ein Treffer über Sieg und Niederlage entschied.

Satte 250 Zuschauer hatten sich am Blaue Elf Platz eingefunden und sahen ein Tauziehen um drei Punkte. Den ersten Tagestreffer markierte Sebastian Rathmayr zu Gunsten der Blauen Elf Wels (22.). Ehe der Schiedsrichter die Protagonisten zur Pause bat, traf der SV Kallham zum 1:1 (41.). Christian Pühringer war zur Stelle und glich zu Gunsten der Gäste aus. Eine Aussage darüber, wer am Ende die Nase vorn haben würde, war nach dem Abpfiff der ersten Halbzeit noch nicht zu treffen. Es ging mit einem Gleichstand in die Kabinen. Auch in Durchgang zwei konnte keine Mannschaft groß aufspielen. Letztlich, in der 67. Minute, gelang den Hausherren dann der Führungstreffer. Rade Dzajic trug sich in die Torschützenliste ein und markierte zugleich den Siegtreffer für die Welser. Unter dem Strich verbuchte der ASK Blaue Elf Wels gegen den SV Kallham einen knappen 2:1-Sieg.

Die drei Zähler katapultierten die Blaue Elf Wels in der Tabelle auf Platz acht.

Der SV Kallham holte auswärts bisher nur fünf Zähler. Die Gäste besetzen momentan mit neun Punkten den siebten Tabellenplatz, das Torverhältnis ist mit 11:11 ausgeglichen. Der SV Kallham baut die Mini-Serie von zwei Siegen nicht aus.

Beide Teams fuhren in dieser Saison bisher zwei Siege ein.

1. Klasse Mitte-West: ASK Blaue Elf Wels – SV Kallham, 2:1 (1:1)

22 Sebastian Rathmayr 1:0

41 Christian Pühringer 1:1

67 Rade Dzajic 2:1

