SV Hohenzell wappnet sich fürs Topspiel - 2:0 Erfolg in Offenhausen!

Details Montag, 04. Oktober 2021 08:06

In der achten Runde der 1. Klasse Mitte-West war der SV Bögl Hohenzell zu Gast beim Sportclub Offenhausen. Dank einer souveränen Leistung konnten sich die Gäste vor auswärtiger Kulisse mit 2:0 durchsetzen. Mit breiter Brust geht die seit fünf Spielen ungeschlagene Sickinger-Elf somit ins Topspiel nächste Woche gegen den Gallspacher SK.

Wickenhauser trifft ins eigene Tor

In Durchgang eins gelang es keiner der Mannschaften, die Oberhand über das Spielgeschehen zu gewinnen. Es waren zwar Chancen auf beiden Seiten zu verzeichnen, wirklich zwingend wurde weder der SC Offenhausen, noch die Gäste aus Hohenzell. „Wir hätten durch einen Elfmeter, den wir nicht bekommen haben, in Führung gehen können.", hadert Hohenzell-Coach Sickinger mit einer vermeintlichen Fehlentscheidung des Schiedsrichters. Doch dann, als so mancher schon mit den Gedanken in der Kabine war, geschah folgendes: Tobias Jetzinger versuchte mit einem langen Ball die Abwehr der Hausherren zu knacken, Dominik Wickenhauser traf das Spielgerät bei seinem Klärungsversuch nicht optimal und überhob unglücklicherweise seinen Schlussmann, eine etwas glückliche Führung für die Gäste (48.).

Hohenzell trifft und lässt nichts anbrennen

Offenhausen versuchte es in Durchgang zwei immer wieder mit hohen Bällen, kamen dadurch jedoch kaum zu Torchancen. Auch in Durchgang zwei gab es eine umstrittene Aktion im Strafraum des SC Offenhausen, wieder blieb die Pfeife von Schiedsrichter Christoph Hartinger zum Unverständnis der Gäste stumm. In der 64. Spielminute gelang es dem SV Hohenzell, die Führung auszubauen. Felix Sickinger schickte Florian Reifetshamer auf die Reise, der suchte und fand Jonas Seidlmann in der Mitte, der das Spielgerät aus kurzer Distanz über die Linie drückte und auf 2:0 aus Sicht der Gäste stellte. Fortan ließ der SV Hohenzell nur wenig zu und fuhr schlussendlich einen ungefährdeten Erfolg ein.

Stimme zum Spiel

Werner Sickinger (Trainer SV Hohenzell):

„Die drei Punkte, die wir uns vorgenommen haben mitzunehmen, die in Offenhausen nie leicht sind zu holen, haben wir uns erkämpft. Wir haben die Punkte auch benötigt um vorne wieder ranzukommen. Ich bin absolut zufrieden mit der Mannschaftsleistung, weil sie den Kampf angenommen haben und somit verdient gewonnen haben. Wir schauen nach vorne und freuen uns auf das Heimspiel nächste Woche gegen den Ersten aus Gallspach."

Die Besten:

SC Offenhausen: Manfred Rader (TW)

SV Hohenzell: Christian Seyfried (IV)

1. Klasse Mitte-West: Sportclub Offenhausen – SV Bögl Hohenzell, 0:2 (0:1)

48 Eigentor durch Dominik Wickenhauser 0:1

64 Jonas Seidlmann 0:2

