Haag/Hausruck deklassiert Eberschwang

Details Montag, 04. Oktober 2021 07:15

Die Union Pizza & Baguette Haag/Hausruck hat die eigenen Aufstiegsambitionen eindrucksvoll unter Beweis gestellt und dem SV Eberschwang das Fell über die Ohren gezogen: Am Ende hieß es 6:0 für Haag/Hausruck. Haag a.H. setzte sich standesgemäß gegen Eberschwang durch.

Ein Doppelpack brachte die Union Pizza & Baguette Haag/Hausruck bereits früh in eine komfortable Position: Michael Falkensteiner war gleich zweimal zur Stelle (2./20.). Der dritte Streich der Gäste folgte nur wenige Minuten später und war Emir Muminovic vorbehalten (28.). Kurz vor dem Halbzeitpfiff (43.) baute Cornel Carlos Coc die Führung von Haag/Hausruck noch aus. Die Gäste dominierten den Gegner zur Pause nach Belieben und ging mit einer deutlichen Führung in die Kabine. Das 5:0 für die Union Pizza & Baguette Haag/Hausruck stellte Falkensteiner sicher. In der 55. Minute traf er zum dritten Mal während der Partie. Denis Memisevic stellte wenige Augenblicke vor dem Schlusspfiff den Stand von 6:0 für Haag/Hausruck her (90.). Mit dem Schlusspfiff durch den Referee fuhr Haag a.H. einen Kantersieg ein, der sich schon vor der Halbzeitpause abgezeichnet hatte.

Der SV Eberschwang muss sich ohne Zweifel um die eigene Abwehr kümmern. Im Schnitt kassierte das Team mehr als zwei Gegentreffer pro Spiel. Wann findet Eberschwang die Lösung für die Abwehrmisere? Im Spiel gegen die Union Pizza & Baguette Haag/Hausruck setzte es eine neuerliche Pleite, womit man im Klassement weiter abrutschte. Im Sturm des SV Eberschwang stimmt es auch ganz und gar nicht: Acht Treffer konnte er in dieser Saison erst erzielen. Die bisherige Saisonbilanz des Heimteams bleibt mit einem Sieg, drei Unentschieden und vier Pleiten schwach. Die Not von Eberschwang wird immer größer. Gegen Haag/Hausruck verlor der SV Eberschwang bereits das dritte Ligaspiel am Stück.

Haag a.H. beißt sich in der Aufstiegszone fest. Mit nur neun Gegentoren stellt die Union Pizza & Baguette Haag/Hausruck die sicherste Abwehr der Liga. Die bisherige Spielzeit von Haag/Hausruck ist weiter von Erfolg gekrönt. Haag a.H. verbuchte insgesamt fünf Siege und zwei Remis und musste erst eine Niederlage hinnehmen. Zuletzt lief es erfreulich für die Union Pizza & Baguette Haag/Hausruck, was zehn Punkte aus den letzten fünf Spielen belegen.

1. Klasse Mitte-West: SV Eberschwang – Union Pizza & Baguette Haag/Hausruck, 0:6 (0:4)

2 Michael Falkensteiner 0:1

20 Michael Falkensteiner 0:2

28 Emir Muminovic 0:3

43 Cornel Carlos Coc 0:4

55 Michael Falkensteiner 0:5

90 Denis Memisevic 0:6

