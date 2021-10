U. Meggenhofen bezwingt SV Krenglbach

Details Sonntag, 24. Oktober 2021 23:18

Nichts zu holen gab es für den SV Krenglbach bei der U. Meggenhofen. Das Heimteam erfreute seine Fans mit einem 2:1-Erfolg. Auf dem Papier hatte sich ein enges Match bereits abgezeichnet. Beim Blick auf das knappe Endergebnis wurde diese Erwartung letztlich bestätigt.

Krenglbach gleicht aus - Meggenhofen hat schnelle Antwort parat

In der Anfangsphase der Partie waren keine Tore zu verzeichnen, die Mannschaften tasteten sich lediglich ab und starteten erste Annäherungsversuche. Andreas Oberroither brachte schließlich sein Team in der 30. Minute nach vorn und ließ die heimischen Fans zum ersten Mal jubeln. In der Zeit bis zur Pause fiel kein weiteres Tor, es blieb bei der hauchdünnen Führung für Meggenhofen. In der 54. Minute brachte Ricardo Macho den Ball im Netz der Union Meggenhofen unter und feierte den wohlumjubelten Ausgleich. Dieser hielt jedoch nicht lange - nur sechs Minuten später trug sich Florian Mairhuber in die Torschützenliste ein und wurde zum Goldtorschützen. Unter dem Strich verbuchte Meggenhofen gegen Krenglbach einen 2:1-Sieg.

Die Union Meggenhofen ist nach diesem Triumph bis auf Weiteres auf die zwölfte Position vorgerückt. Die U. Meggenhofen bessert ihre eher dürftige Bilanz auf und kommt nun auf insgesamt zwei Siege, vier Unentschieden und fünf Pleiten.

Der SV Fenastra Krenglbach bekleidet mit 14 Zählern Tabellenposition sieben. Vier Siege, zwei Remis und fünf Niederlagen hat der Gast momentan auf dem Konto. Die Situation beim SV Krenglbach bleibt angespannt. Gegen Meggenhofen kassierte man bereits die zweite Niederlage in Serie.

Am kommenden Sonntag tritt die Union Meggenhofen beim SV Bögl Hohenzell an, während Krenglbach einen Tag zuvor die Union Pizza & Baguette Haag/Hausruck empfängt.

1. Klasse Mitte-West: Union Meggenhofen – SV Fenastra Krenglbach, 2:1 (1:0)

30 Andreas Oberroither 1:0

54 Ricardo Macho 1:1

60 Florian Mairhuber 2:1

