Acht Tore - hochattraktive Punkteteilung zwischen UFC PTA und Krenglbach!

Das Spiel vom Samstag zwischen dem UFC Peterskirchen/Tumeltsham/Andrichsfurt und dem SV Krenglbach endete mit einem 4:4-Remis. Vor dem Spiel war kein Favorit auszumachen und das spiegelte sich auch im Ergebnis wider.

Zweiseitiges Torfestival

In der achten Minute fiel der Führungstreffer für den UFC PTA durch ein Eigentor, Zoltan Zöld lenkte die Kugel unglücklicherweise in die eigenen Maschen. Bereits in der 14. Minute erhöhte Lukas Sturm mit einem gefühlvollen Lupfer den Vorsprung des Gastgebers. Für das erste Tor von Krenglbach war Ricardo Macho verantwortlich, der in der 19. Minute das 1:2 besorgte. Das durchaus umstrittene 2:2 des Gasts stellte Edonis Vuciterna sicher (26.), die Hausherren reklamierten eine Abseitsposition, welche der Schiedsrichterassistent verneinte. Fünf Minuten später hatte Szilard Kovacs die Führung auf dem Fuß, vergab jedoch kläglich vom Elfmeterpunkt. Bevor es in die Pause ging, hatte Adam Fekete noch das 3:2 des UFC Peterskirchen/Tumeltsham/Andrichsfurt parat (41.). Mund abputzen und weitermachen: Unter diesem Motto stand der Ausgleich, den der SV Fenastra Krenglbach bereits wenig später besorgte (43.). Zur Halbzeit war die Partie noch vollkommen offen. Remis lautete das Zwischenresultat in diesem hochattraktiven Spiel. Peter Mate versenkte die Kugel zum 4:3 (56.) und erzielte die erneute Führung für die Gastgeber. Wenig später sah Festim Abdulla noch die Ampelkarte und musste vorzeitig den Platz verlassen - die Gastgeber fortan nurnoch zu zehnt, trotzdem aber die spielbestimmende Mannschaft. Marius Andrei Fanatan war es, der in der 74. Minute das Spielgerät im Tor des UFC PTA unterbrachte, wieder wurde Abseits reklamiert, und erneut blieb die Fahne unten. Beim Abpfiff durch den Schiedsrichter stand es zwischen dem UFC Peterskirchen/Tumeltsham/Andrichsfurt und dem SV Krenglbach pari, sodass sich beide mit jeweils einem Punkt begnügen mussten.

Der UFC PTA muss sich ohne Zweifel um die eigene Abwehr kümmern. Im Schnitt kassierte das Team mehr als zwei Gegentreffer pro Spiel. Der UFC Peterskirchen/Tumeltsham/Andrichsfurt verbuchte insgesamt drei Siege, drei Remis und sieben Niederlagen. Zwei Unentschieden und drei Niederlagen aus den letzten fünf Spielen: Der UFC PTA kann einfach nicht gewinnen.

Vier Siege, drei Remis und fünf Niederlagen hat Krenglbach momentan auf dem Konto. Der SV Fenastra Krenglbach verlor mit den letzten Spielen etwas an Boden. Zwar steht man noch immer im Mittelfeld der Tabelle, doch sammelte man in den vorherigen fünf Begegnungen nur vier Punkte ein.

Mit diesem Unentschieden verpasste der SV Krenglbach die Chance, sich von einem direkten Konkurrenten abzusetzen. Dafür ging es in der Tabelle nach unten auf den neunten Platz.

Für beide Mannschaften geht es zunächst in die Winterpause. Am 20.03.2022 empfängt der UFC Peterskirchen/Tumeltsham/Andrichsfurt dann im nächsten Spiel den SV Bögl Hohenzell, während Krenglbach am gleichen Tag beim ASK Blaue Elf Wels antritt.

1. Klasse Mitte-West: UFC Peterskirchen/Tumeltsham/Andrichsfurt – SV Fenastra Krenglbach, 4:4 (3:3)

8 Eigentor durch Zoltan Zoeld 1:0

14 Lukas Sturm 2:0

19 Ricardo Macho 2:1

26 Edonis Vuciterna 2:2

41 Adam Fekete 3:2

43 Alexander Niedersuess 3:3

56 Peter Mate 4:3

74 Marius Andrei Fanatan 4:4

