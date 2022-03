SV Pram brilliert dank Nagy-Hattrick

Details Montag, 28. März 2022 17:45

Am gestrigen Sonntagnachmittag empfing der SV Pram den SV Eberschwang in der heimischen BP Streissenberger Arena. Bei traumhaftem Fußballwetter duellierten sich zwei Teams, die in der Tabelle nicht so weit auseinander sind - am Ende war es trotz der vermeintlich ausgeglichenen Rahmenbedingungen eine klare Sache. Die Hausherren siegten durch einen Hattrick von Gergö Nagy souverän mit 3:0.

Pram von Beginn an überlegen

150 Zuschauer hatten sich am Fußballplatz in Pram eingefunden und ein großteil der anwesenden Leute durfte bereits früh zum ersten Mal jubeln. Gergö Nagy stand nach einem Corner von Lukas Bichl goldrichtig und nickte in Minute 8 zur Führung der Gastgeber ein. In der 38. Spielminute dann folgendes: die Pramer kombinieren sich in den gegnerischen Strafraum, Tobias Wiesner lässt den letzten Verteidiger stehen und wird zu Boden gebracht - Schiedsrichter Philip Gillesberger zeigt auf den Punkt! Nagy trat an und versenkte den fälligen Strafstoß in den Maschen, Doppelpack für den Winterneuzugang der Heimischen. Kurz vor der Pause kam dann noch ein Lebenszeichen der Gäste, aus abseitsverdächtiger Position vergab Emanuil Metodiev jedoch und verpasste den Anschlusstreffer kurz vor der Halbzeit.

Nagy schnürt Dreierpack

Auch nach dem Seitenwechsel änderte sich nichts am Spielverlauf, die Hausherren hatten weiterhin das Zepter fest in der Hand und drückten auf den nächsten Treffer. Dieser fiel etwa eine viertel Stunde nach Wiederanpfiff. Tobias Wiesner tankte sich auf der Seite durch und zog ansatzlos ab, Gäste-Goalie Manetsgruber schien überrascht und konnte den Weitschuss nicht festhalten, Gergö Nagy ergriff die Initiative und vollendete, was Wiesner versuchte zu realisieren - das Pramer 3:0. In der Schlussphase kam dann von beiden Teams relativ wenig, die Gastgeber mussten nicht mehr, die gastierenden Eberschwanger fanden nicht wirklich ins Spiel. Somit blieb es beim spielerisch, als auch ergebnistechnisch klaren 3:0-Erfolg für die Elf von Spielertrainer Rene Erkner-Sacherl.

Während der SV Pram am kommenden Sonntag die Union VTA Rottenbach empfängt, bekommt es der SV Eberschwang am selben Tag mit dem Sportclub Offenhausen zu tun.

Stimme zum Spiel

Manuel Wiesner (Co-Trainer SV Pram):

„Ich und der Cheftrainer sind sehr zufrieden mit der Mannschaft, wir können aufgrund der gezeigten Leistung nur großes Lob an die Mannschaft aussprechen. Das war ein ganz wichtiger Sieg für die Tabellensituation. Wir haben charakterlich wirklich eine super Truppe."

Die Besten:

SV Pram: Michael Stämpfl (IV), Gergö Nagy (ST), Tobias Wiesner (LM)

1. Klasse Mitte-West: SV Europlan Pram – SV Eberschwang, 3:0 (2:0)

61 Gergö Nagy 3:0

38 Gergö Nagy 2:0

8 Gergö Nagy 1:0