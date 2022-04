Überraschung - UFC PTA dominiert gegen Haag!

Details Montag, 04. April 2022 20:19

Nachdem man beim UFC Peterskirchen/Tumeltsham/Andrichsfurt mit einem Sieg über die Union Meggenhofen in die Rückrunde startete empfing man am gestrigen Sonntagnachmittag mit der Union Haag/Hausruck ein Top-Team der Liga. Den Hausherren gelang dabei eine echte Überraschung, trotz frühem Rückstand drehte man in Durchgang zwei auf und schickte die Gäste aus Haag mit einer bitteren Niederlage im Gepäck nach Hause.

Muminovic schockt dominierende Hausherren

Die Anfangsphase gehörte klar dem Favoriten. Emir Muminovic brachte dabei die Gäste nach einem fatalen Schnitzer der Peterskirchner Hintermannschaft in Führung (11.). Dies diente als Weckruf für die Elf von Spielertrainer Peter Mate, man kam in Folge zu gleich drei guten Chancen, scheiterte aber zwei Mal am Aluminium und ein Mal an einem Haager Verteidiger, der das Leder in letzter Not von der Linie kratzen konnte. Erst mit dem Pausenpfiff kam dann die verdiente Erlösung, Adam Fekete war zur Stelle und staubte trocken zum Ausgleich ab (46.). Dies kam besonders bitter für die Hausherren, da direkte danach bereits der Pausenpfiff folgte.

UFC PTA dreht auf

Die Gastgeber wirkten auch nach dem Seitenwechsel wie ein Team, welches diese Partie unbedingt gewinnen wollte. Bela Koplarovics tankte sich in Minute 62 gekonnt auf dem Flügel durch und fand mit Stephan Grünbart in der Mitte einen würdigen Abnehmer, der das Spielgerät zur Führung über die Linie drückte. Ähnlich munter, gepaart mit einer brutalen Effizienz im Gegensatz zum glücklosen ersten Durchgang ging es weiter in Richtung Gästetor. Lukas Sturm kam in der 67. Spielminute fast unbedrängt im Strafraum zum Abschluss und netzte zum 3:1 ein. Den Schlusspunkt der Partie setzte Bela Koplarovics per Elfmeter (89.). Ein gebrauchter Tag für die Gäste aus Haag endete somit in einer 4:1-Auswärtsniederlage.

Am nächsten Sonntag (16:30 Uhr) reist der UFC Peterskirchen/Tumeltsham/Andrichsfurt zur Union VTA Rottenbach, gleichzeitig begrüßt Haag a.H. den ASK Blaue Elf Wels auf heimischer Anlage.

Stimme zum Spiel

Manuel Pögl (Sportlicher Leiter UFC PTA):

„Generell sind wir mit der Mannschaftsleistung sehr zufrieden. Gerade gegen den Tabellendritten so klar zu gewinnen und überlegen zu sein, war nicht zu erwarten. Pauschallob an die ganze Mannschaft!"

Die Besten:

UFC PTA: Jonas Stieglbauer (TW), Stephan Grünbart (ZOM)

1. Klasse Mitte-West: UFC Peterskirchen/Tumeltsham/Andrichsfurt – Union Pizza & Baguette Haag/Hausruck, 4:1 (1:1)

89 Bela Koplarovics 4:1

67 Lukas Sturm 3:1

62 Stephan Grünbart 2:1

46 Adam Fekete 1:1

11 Emir Muminovic 0:1