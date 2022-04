Blamage für Gallspacher SK - 0:4-Klatsche gegen ESV Wels!

Details Montag, 04. April 2022 20:31

Der Gallspacher SK wurde der eigenen Favoritenstellung beim ESV Wels nicht gerecht und verlor deutlich mit 0:4. Enttäuschung bei Gallspach: Der ESV Intersport Wels, als Außenseiter ins Spiel gestartet, setzte sich überraschend durch. Der Gallspacher SK 1932 hatte in einem umkämpften Hinspiel einen 4:3-Erfolg gefeiert.

Gnadenlose Welser schicken Aufstiegsaspiranten punktlos nach Hause

Mustafa Arsalah stellte die Weichen für den ESV Wels auf Sieg, als er in Minute 15 mit dem 1:0 zur Stelle war. Ehe der Schiedsrichter die Protagonisten zur Pause bat, traf Besar Bajrami zum 2:0 zugunsten der Heimmannschaft (41.). Mit der Führung für den ESV Intersport Wels ging es in die Halbzeitpause. Der dritte Streich des ESV Wels war Doppelpacker Arsalah vorbehalten (76.). Endrit Aliti besorgte in der Schlussphase schließlich den vierten Treffer für den ESV Intersport Wels (82.). Am Ende kam der ESV Wels gegen den Gallspacher SK zu einem verdienten Sieg.

Der ESV Intersport Wels muss sich dennoch ohne Zweifel um die eigene Abwehr kümmern. Im Schnitt kassierte das Team mehr als zwei Gegentreffer pro Spiel. Der ESV Wels findet sich derzeit in der unteren Tabellenhälfte wieder: Rang 13. Der ESV Intersport Wels bessert seine eher dürftige Bilanz auf und kommt nun auf insgesamt drei Siege, vier Unentschieden und neun Pleiten. Ausbaufähig: In den letzten fünf Partien kam der ESV Wels auf insgesamt nur fünf Punkte und hätte somit noch einiges mehr holen können.

Der Patzer von Gallspach zog im Klassement keine Folgen nach sich. Die Gäste verbuchten insgesamt neun Siege, drei Remis und vier Niederlagen. Die Lage des Gallspacher SK 1932 bleibt angespannt. Gegen den ESV Intersport Wels musste man zum zweiten Mal in Folge die Punkte abgeben.

Nächster Prüfstein für den ESV Wels ist der SV Fenastra Krenglbach auf gegnerischer Anlage (Sonntag, 16:30). Der Gallspacher SK misst sich zur selben Zeit mit dem SV Eberschwang.

1. Klasse Mitte-West: ESV Intersport Wels – Gallspacher SK 1932, 4:0 (2:0)

82 Endrit Aliti 4:0

76 Mustafa Arsalah 3:0

41 Besar Bajrami 2:0

15 Mustafa Arsalah 1:0