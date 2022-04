SC Offenhausen beendet Sieglos-Serie

Details Sonntag, 10. April 2022 07:45

Der SC Offenhausen erreichte einen deutlichen 3:0-Erfolg gegen den SV Europlan Pram. Eine Begegnung auf Augenhöhe? Mitnichten! Im Duell zweier vermeintlich ebenbürtiger Teams holte Offenhausen den maximalen Ertrag. Im Hinspiel waren beide Teams noch mit einem 1:1-Remis auseinandergegangen.

Offenhausen fegt Pram in Durchgang zwei vom Platz

Der erste Durchgang der Partie war zumeist unspektakulär und von Kampf bei schwierigen Platzverhältnissen geprägt. Nach den ersten 45 Minuten ging es somit für den Sportclub Offenhausen und den SV Pram ohne Torerfolg in die Kabinen. Nach dem Seitenwechsel waren es dann die Hausherren die so richtig aufdrehten und stark aus der Kabine kamen. Kristian Gavric brachte den SC Offenhausen bereits in der 47. Minute in Front. In der 60. Minute bejubelte der Gastgeber das 2:0, Leon Würdinger zeichnete sich für den Treffer verantwortlich. Hauke Pahl legte in der 65. Minute zum 3:0 für Offenhausen nach und räumte letzte Zweifel an einem Offenhausner Dreier aus. Mit dem Ende der Spielzeit strich der Sportclub Offenhausen gegen den SV Europlan Pram die volle Ausbeute ein.

Der SC Offenhausen verbuchte insgesamt sechs Siege, drei Remis und sieben Niederlagen. Offenhausen verlor mit den letzten Spielen etwas an Boden. Zwar steht man noch immer im Mittelfeld der Tabelle, doch sammelte man in den vorherigen fünf Begegnungen nur vier Punkte ein.

Der SV Pram holte auswärts bisher nur neun Zähler. Der Angriff ist beim Gast die Problemzone. Nur 23 Treffer erzielte der SV Europlan Pram bislang. Fünf Siege, fünf Remis und sieben Niederlagen hat der SV Pram derzeit auf dem Konto. Die Situation beim SV Europlan Pram bleibt angespannt. Gegen den Sportclub Offenhausen kassierte man bereits die zweite Niederlage in Serie.

Mit diesem Sieg zog der SC Offenhausen am SV Pram vorbei auf Platz neun. Der SV Europlan Pram fiel auf die zehnte Tabellenposition.

Als Nächstes erwartet beide Mannschaften eine längere Spielpause. Am 18.04.2022 bestreitet Offenhausen das nächste Spiel auf eigener Anlage gegen die Union VTA Rottenbach. Der SV Pram hat am gleichen Tag ebenfalls das Heimrecht gegen den Gallspacher SK 1932.

1. Klasse Mitte-West: Sportclub Offenhausen – SV Europlan Pram, 3:0 (0:0)

65 Hauke Pahl 3:0

60 Leon Würdinger 2:0

47 Kristian Gavric 1:0