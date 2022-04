Verspäteter Trainereffekt? Meggenhofen sendet kräftiges Lebenszeichen im Abstiegskampf!

Details Montag, 11. April 2022 20:30

Seit Februar heißt der neue starke Mann an der Seitenlinie der Union Meggenhofen Almir Orascanin. Der vorher bei der Union Leonding angestellte Übungsleiter hatte zu Beginn seiner Amtszeit herbe Niederlagen einstecken müssen - zum Auftakt setzte es zwei vernichtende und eine knappe Pleite. Nun gelang seinem Team ein kleiner, aber immens wichtiger Befreiuungsschlag im Kampf gegen den Abstieg - man triumphierte auf heimischem Terrain mit 2:1 gegen den SV Kallham.

Kallham spielbestimmender

Die 125 im Autobahnstadion in Meggenhofen anwesenden Zuschauer sahen eine etwas ruppige Anfangsphase, geprägt von hohen Bällen und vielen Zweikämpfen bei schwierigen Platzverhältnissen. Die im Vorfeld favorisierten Gäste gingen auch relativ prompt in Führung, ohne davor wirklich gefährlich zu werden. Gergö Istvan Olajos hieß wiedereinmal der Torschütze, der nach chaotischen Szenen im heimischen Strafraum als Nutznießer hervorstach und die Kugel im Tor versenkte (22.). Mit der Führung im Rücken spielten die Kallhamer deutlich befreiter und erarbeiteten sich Chance um Chance, scheiterten jedoch entweder an Meggenhofen-Keeper Sebastian Lindinger oder an der teilweise in letzter Not rettenden gegnerischen Hintermannschaft. In Minute 33 dann der herbe Rückschlag: Andreas Oberreither, der Kapitän der Orascanin-Elf, verwandelte einen Eckball direkt und besorgte seinem Team den Ausgleich.

Kirchberger wird zum Goldtorschützen

Nach dem Seitenwechsel änderte sich nicht viel am Spielgeschehen, beide Teams scheiterten daran, sich im letzten Drittel durchzusetzen und das Zepter entscheidend in die Hand zu nehmen. Lediglich wenige Halbchancen waren auf beiden Seiten zu sehen, bis in der 74. Minute folgendes geschah: Die Hausherren fuhren einen schnellen Konter, Csaba Ferko wird per Schnittstellenball gut in Szene gesetzt, schaut auf und findet den herbeirauschenden Matthias Kirchberger, der das Spielgerät zur Heimführung über die Linie drückte. Folglich übten die Gäste ordentlich Druck aus und waren zwar drauf und dran den Ausgleich zu machen, schafften es aber letztendlich nicht. Eine kampfbetonte Partie endete mit einem Sieg für den Aussenseiter, der damit ein ordentliches Lebenszeichen im Kampf gegen den Abstieg sendete.

Weiter geht es für die Union Meggenhofen am 18.04.2022 daheim gegen die Union Ritterbräu Taufkirchen/Trattnach. Für den SV Kallham steht am selben Tag ein Duell mit der Union Pizza & Baguette Haag/Hausruck an.

Stimme zum Spiel

Almir Orascanin (Trainer Union Meggenhofen):

„Für uns war es ganz wichtig, nach drei Niederlagen mal zu gewinnen und anzuschreiben im Abstiegskampf. Das war eine sehr tolle Mannschaftsleistung. Ich hoffe, dass das den Jungs Selbstvertrauen für die nächsten Aufgaben gibt. Wir sind unten drinnen, da brauchen wir jeden Punkt und jeden Sieg und ich hoffe, dass das genau so weitergeht."

1. Klasse Mitte-West: Union Meggenhofen – SV Kallham, 2:1 (1:1)

74 Matthias Kirchberger 2:1

33 Andreas Oberroither 1:1

22 Gergoe Istvan Olajos 0:1