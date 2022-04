SV Hohenzell mit Machtdemonstration - 5:1-Sieg vs. ESV Wels!

Details Sonntag, 17. April 2022 17:26

Der ESV Wels blieb gegen den SV Bögl Hohenzell chancenlos und kassierte eine herbe 1:5-Klatsche. Der SV Hohenzell setzte sich standesgemäß gegen den ESV Wels durch. Im Hinspiel hatte Hohenzell einen klaren 5:2-Erfolg gelandet. Mann des Tages war dabei Michael Stüber, der den furiosen Kantersieg mit einem Dreierpack einleitete.

Stüber erzielt lupenreinen Hattrick

In Minute 18 traf der Tabellenprimus zum ersten Mal ins Schwarze, Michael Stüber sorgte für den ersten Streich des Tabellenführers. Noch vor der Halbzeit legte Stüber seinen zweiten Treffer nach (45.). Es waren die Gäste, die zur Pause eine Führung ihr Eigen nannten. Auch nach dem Seitenwechsel sahen die Zuschauer ein Spiel, welches sich nur in einer Hälfte abspielte - in der, der Hausherren. Mit dem 3:0 für den SV Hohenzell war das Spiel eigentlich schon entschieden (55.) und wieder hieß der Torschütze Michael Stüber. Die Gäste waren aber immernoch in Torlaune, Felix Sickinger besorgte fünf Minuten später das 4:0. In der Schlussphase gelang Muris Midzic noch der Ehrentreffer für den ESV Wels (76.), ehe Jonas Seidlmann das 5:1 aus Sicht des SV Bögl Hohenzell perfekt machte (88.). Zum Schluss feierte der SV Hohenzell einen dreifachen Punktgewinn gegen den ESV Wels.

Der ESV Wels bleibt die defensivschwächste Mannschaft der 1. Klasse Mitte-West. Die Gastgeber finden sich aktuell in der unteren Tabellenhälfte wieder: Rang 13. Mit erschreckenden 50 Gegentoren stellt der ESV Wels die schlechteste Abwehr der Liga. Nun musste sich der ESV Wels schon zehnmal in dieser Spielzeit geschlagen geben. Die vier Siege und vier Unentschieden auf der Habenseite zeigen, dass die Aussichten nicht besonders beruhigend sind. Der ESV Wels baut die Mini-Serie von zwei Siegen nicht aus.

Nach 17 Spieltagen und nur einer Niederlage stehen für Hohenzell 38 Zähler zu Buche. Erfolgsgarant für das gute Abschneiden des SV Bögl Hohenzell ist die funktionierende Defensive, die erst 16 Gegentreffer hinnehmen musste. Den bitteren Geschmack einer Niederlage erlebte der SV Hohenzell seit einiger Zeit nicht mehr. Exakt 15 Spiele ist es her.

Während der ESV Wels am kommenden Sonntag die Union Meggenhofen empfängt, bekommt es Hohenzell am selben Tag mit dem SV Eberschwang zu tun.

1. Klasse Mitte-West: ESV Wels – SV Bögl Hohenzell, 1:5 (0:2)

88 Jonas Seidlmann 1:5

76 Muris Midzic 1:4

60 Felix Sickinger 0:4

55 Michael Stüber 0:3

45 Michael Stüber 0:2

18 Michael Stüber 0:1