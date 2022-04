Taufkirchen/Tratt. bricht bei Haag/Hausruck ein

Details Sonntag, 24. April 2022 16:49

Am gestrigen Samstagnachmittag kam es zum Aufeinandertreffern zwischen der Union Haag/Hausruck und der Union Taufkirchen/Trattnach. Beide Teams gingen unter dem Motto "Wiedergutmachung" in die Partie, da die jüngsten Ergebnisse ihrem Status in der Liga nicht gerade gerecht wurden. Am Ende setzten sich die Hausherren klar durch und feierten einen fulminanten 4:0-Erfolg.

Muminovic bringt Haag auf die Siegerstraße

Neben dem Kampfmannschaftsspiel hatte man in Haag auch abseits des Geschehens einen Grund zum Feiern: Anton Schneeberger, langjähriger engagierter Funktionär und Seele des Vereins, feierte seinen 80. Geburtstag. Die Vereinslegende durfte sich auch relativ früh über den Führungstreffer seines Herzensklubs freuen. Emir Muminovic erkämpfte sich das Spielgerät am Strafraumeck und sorgte mit einem kaltschnäutzigen Abschluss für die Führung (28.). Auch auf der anderen Seite durfte man kurz darauf jubeln, die Freude der Taufkirchner wurde jedoch prompt durch den Pfiff des Schiedsrichters übertönt - der Ausgleich wurde aberkannt. In Minute 32 wurde es dann nochmal laut am Haager Fußballplatz: Michael Falkensteiner ist auf und davon und wird von Nebojsa Ilic knapp vor dem Sechzehner umgerissen. Die heimischen Fans und Spieler fordern den roten Karton, Referee Mario Staudinger zeigt Ilic jedoch nur gelb.

Hausherren überrennen Taufkirchen

Nach dem Seitenwechsel ging es dann Schlag auf Schlag. Die Gäste kamen kaum mehr ins Spiel und es folgte eine Hiobsbotschaft nach der anderen. Zuerst war Michael Falkensteiner mit dem 2:0 zur Stelle (48.), ehe Peter Trauner nur drei Minuten später bereits mit dem 3:0 für ruhige Verhältnisse sorgte. Der Drops war somit trotz einer relativ ausgeglichenen ersten Hälfte früh gelutscht und die beflügelten Gastgeber waren noch nicht fertig. Taufkirchen-Schlussmann Oliver Grasl hatte bei einem Weitschuss von Senahid Bekanovic Probleme und lenkte das Spielgerät ins eigene Tor - 4:0 (62.). Ein gebrauchter Tag für die Gäste, die auch in der anschließenden Schlussphase nicht viel ändern konnten und mit einer 4:0-Pleite im Gepäck die Heimreise antreten mussten.

Kommende Woche tritt die Union Pizza & Baguette Haag/Hausruck beim ESV Wels an (Sonntag, 17:00 Uhr), parallel genießt Taufkirchen/Tratt. Heimrecht gegen den UFC Peterskirchen/Tumeltsham/Andrichsfurt.

Stimme zum Spiel

Dominik Kaltenecker (Sektionsleiter Union Haag):

„Zusammengefasst war das aus meiner Sicht eine reife Leistung von unserer Mannschaft. Wir haben über 90 Minuten nie nachgelassen und verdient gewonnen. Man hat von Anfang an gemerkt, dass wir den Sieg unbedingt wollten, vor allem nach dem unnötigen Unentschieden letzte Woche. Die Mannschaft wollte das vor heimischem Publikum wiedergutmachen."

1. Klasse Mitte-West: Union Pizza & Baguette Haag/Hausruck – Union Ritterbräu Taufkirchen/Trattnach, 4:0 (1:0)

62 Eigentor durch Oliver Grasl 4:0

51 Peter Trauner 3:0

48 Michael Falkensteiner 2:0

28 Emir Muminovic 1:0