Elfmeter-Hattrick: Wiesner beschert SV Pram Punkt im Derby!

Der SV Europlan Pram spuckte dem SV Bögl Hohenzell in die Suppe und knöpfte dem favorisierten Team ein 3:3-Remis ab. Dem SV Pram gelang ein Achtungserfolg gegen den Favoriten, SV Bögl Hohenzell. Im Hinspiel waren beide Mannschaften mit einer Nullnummer auseinandergegangen.

Elfmeter-Festspiele enden in Last-Minute-Remis

In der ersten Hälfte passierte in diesem Derby nicht sonderlich viel, beide Seiten wurden immer wieder im Spielaufbau gestört und kamen kaum zu Torchancen. Der Unparteiische setzte mit dem Halbzeitpfiff dem torlosen Treiben auf dem Feld vorläufig ein Ende. Auf die vermeintliche Siegerstraße brachte Felix Sickinger sein Team in der 54. Minute per Elfmeter. In der 65. Minute bejubelte der SV Hohenzell das 2:0. Michael Stüber vollendete aus abseitsverdächtiger Position und sorgte für vermeintlich ruhige Verhältnisse. Tobias Wiesner schlug gleich doppelt per Strafstoß zu und glich damit für den SV Europlan Pram binnen weniger Minuten aus (78./80.). Für das dritte Tor von Hohenzell war Jonas Seidlmann verantwortlich, der in der 83. Minute das 3:2 besorgte. Wiesner, der in der 90. Minute erfolgreich war, sorgte mit seinem Treffer kurz vor dem Spielende für den Ausgleich - erneut war der Pramer per Strafstoß erfolgreich. Schließlich gingen der SV Pram und der SV Bögl Hohenzell mit einer Punkteteilung auseinander.

Zahlen und Fakten

Trotz eines gewonnenen Punktes fiel der SV Europlan Pram in der Tabelle auf Platz zehn. Der Gastgeber verbuchte insgesamt fünf Siege, acht Remis und sieben Niederlagen. Die vergangenen Spiele waren für den SV Pram nicht von Erfolg gekrönt. Schließlich liegt der letzte Sieg bereits fünf Begegnungen zurück.

Mit 42 Zählern führt der SV Hohenzell das Klassement der 1. Klasse Mitte-West souverän an. Die Gäste weisen in dieser Saison mittlerweile die stolze Bilanz von zwölf Erfolgen, sechs Punkteteilungen und einer Niederlage vor. Seit 17 Partien ist es keiner Mannschaft mehr gelungen, Hohenzell zu besiegen.

Am nächsten Sonntag reist der SV Europlan Pram zur Union Meggenhofen, zeitgleich empfängt der SV Bögl Hohenzell den Sportclub Offenhausen.

1. Klasse Mitte-West: SV Europlan Pram – SV Bögl Hohenzell, 3:3 (0:0)

90 Tobias Wiesner 3:3

83 Jonas Seidlmann 2:3

80 Tobias Wiesner 2:2

78 Tobias Wiesner 1:2

65 Michael Stüber 0:2

54 Felix Sickinger 0:1