Rathmayr-Treffer bringt ASK Blaue Elf Wels Teilerfolg

Am gestrigen Sonntagnachmittag war die Union Taufkirchen/Trattnach zu Gast beim ASK Blaue Elf Wels. Während die Welser völlig ohne Druck in die Schlussphase der Saison gehen, da nach vorne nur schwer was geht und man nach hinten bislang gut abgesichert ist, war es für die Taufkirchner etwas wichtiger, beim ASK zu punkten. Dies gelang auch, man trennte sich letztendlich mit 1:1.

Beide Teams treffen spät

Entgegen des Hinspiels, welches mit 7:3 zu Gunsten der Welser endete, sahen die Zuseher im zweiten Aufeinandertreffen dieser beiden Teams keinen fußballerischen Leckerbissen. Auf Seiten der Hausherren war der Ausfall von Dusan Majkic, der im Hinspiel vier Tore schoss, deutlich zu spüren. Es funktionierte nicht sonderlich viel im Offensivspiel, in der Defensive blieb man lange souverän. Großartig engagiert wirkten auch die Taufkirchner nicht, gingen aber dennoch in der 73. Spielminute in Führung. Die Hintermannschaft von der Blauen Elf passt ein Mal nicht auf, Hereingabe von der rechten Seite und Krisztian Beregszaszi vollendet am zweiten Pfosten zur Führung. Ab da realisierten die Gastgeber, dass sie mehr nach vorne werfen müssen und dies tat man auch - mit Erfolg. Mit ein wenig Glück landete der Abschluss von Sebastian Rathmayr im Netz, auch weil Taufkirchen-Goalie Oliver Grasl nicht sonderlich gut bei diesem Schuss aussah (80). Letztendlich blieb es dabei, eine zähe Partie, die sich hauptsächlich im Mittelfeld abspielte endete in einer Punkteteilung.

Zahlen und Fakten

Der ASK Blaue Elf Wels bekleidet mit 33 Zählern Tabellenposition fünf. Mit beeindruckenden 49 Treffern stellt die Blaue Elf Wels den besten Angriff der 1. Klasse Mitte-West, jedoch kam dieser gegen Taufk./Tr. nicht voll zum Zug. Die B.Elf Wels verbuchte insgesamt zehn Siege, drei Remis und sieben Niederlagen. Für den ASK Blaue Elf Wels sprangen in den letzten fünf Spielen nur vier Punkte heraus.

Die Union Ritterbräu Taufkirchen/Trattnach belegt mit 27 Punkten den sechsten Tabellenplatz. Sieben Siege, sechs Remis und acht Niederlagen haben die Gäste momentan auf dem Konto. Ausbaufähig: In den letzten fünf Partien kam Taufkirchen/Tratt. auf insgesamt nur fünf Punkte und hätte somit noch einiges mehr holen können.

Am nächsten Sonntag reist die Blaue Elf Wels zum ESV Wels, zeitgleich empfängt Taufk./Tr. den SV Kallham.

Stimme zum Spiel

Ernst Rohrhuber (Sportlicher Leiter ASK Blaue Elf Wels):

„Das war unterm Strich ein gerechtes Unentschieden für beide Teams. Ein wirklich gutes Spiel war es nicht, wir können aber mit dem Punkt leben. Taufkirchen hilft es vielleicht auch im Abstiegskampf. Wir schauen, dass wir noch ein paar Punkte machen um im gesicherten Mittelfeld zu bleiben. Die Meisterschaft ist schon lang und wir hatten immer wieder Ausfälle."

1. Klasse Mitte-West: ASK Blaue Elf Wels – Union Ritterbräu Taufkirchen/Trattnach, 1:1 (0:0)

80 Sebastian Rathmayr 1:1

73 Krisztian Beregszaszi 0:1