SV Pram seit acht Spielen ohne Sieg - UFC PTA holt wichtige drei Punkte im Abstiegskampf!

Details Sonntag, 22. Mai 2022 19:32

Für den SV Europlan Pram endete das Auswärtsspiel gegen den UFC PTA erfolglos. Die Gastgeber gewannen 4:2. Der UFC Peterskirchen/Tumeltsham/Andrichsfurt erledigte die Hausaufgaben sorgfältig und verbuchte einen souveränen Dreier im Abstiegskampf. Im Hinspiel war beiden Mannschaften ein Torerfolg verwehrt geblieben.

Hausherren setzen sich erst spät durch

Die Heimischen erwischten einen perfekten Start in die Partie. Nichtmal fünf Minuten gespielt, war Lukas Sturm zur Stelle und markierte den frühen Führungstreffer. Im weiteren Verlauf der ersten Hälfte gab es Chancen auf beiden Seiten, wobei die Gastgeber zwar die Nase immer etwas weiter vorn gehabt haben, vorerst die Führung aber nicht ausbauen konnten. Nach dem Seitenwechsel war es dann der SV Pram, der erfolgreich war und für den zwischenzeitlichen Ausgleich in Person von Tobias Wiesner sorgte (55.). Die Elf von Peter Mate ließ sich dadurch jedoch nicht verunsichern und bejubelte nach einigen vergebenen Chancen auch den verdienten Führungstreffer. Stephan Grünbart trug sich diesmal nach Vorarbeit von Bela Koplarovics in die Torschützenliste ein (77.). Die Partie war hier noch lange nicht vorbei, nur vier Minuten später gelang es dem UFC noch einen draufzulegen, als Koplarovics diesmal als Vollstrecker glänzte und auf 3:1 stellte. In Minute 86 wurde es dann nochmal spannend, weil Johannes Korntner mit seinem umstrittenen Treffer den SV Pram am Leben hielt - die Heimischen reklamierten ein vermeintliches Foulspiel, Schiedsrichter Wolfgang Petereder dementierte und entschied auf Tor. Drei Minuten später, der Schlusspunkt dieser höchst-unterhaltsamen Schlussphase: Julian Spitzlinger räumte mit einer Einzelaktion in Minute 89 jeden Zweifel an einem Sieg des Gastgebers aus und stellte den 4:2-Endstand her.

Zahlen und Fakten

Der UFC PTA bessert seine eher dürftige Bilanz auf und kommt nun auf insgesamt acht Siege, vier Unentschieden und elf Pleiten.

Fünf Siege, neun Remis und neun Niederlagen hat der SV Europlan Pram momentan auf dem Konto. Der Gast wartet schon seit acht Spielen auf einen Sieg.

Der UFC Peterskirchen/Tumeltsham/Andrichsfurt setzte sich mit diesem Sieg vom SV Pram ab und nimmt nun mit 28 Punkten den siebten Rang ein, während der SV Europlan Pram weiterhin 24 Zähler auf dem Konto hat und den zwölften Tabellenplatz einnimmt.

Als Nächstes steht für den UFC PTA eine Auswärtsaufgabe an. Am Sonntag (17:00 Uhr) geht es gegen den Sportclub Offenhausen. Der SV Pram empfängt parallel den ASK Blaue Elf Wels.

Stimme zum Spiel

Manuel Pögl (Sportlicher Leiter UFC PTA):

„Für uns war gerade in Anbetracht unserer Situation dieser Dreier im Nachbarschaftsderby extrem wichtig. Man hat gestern beiden Mannschaften die Nervösität angemerkt, Hut ab vor den Jungs die dann am Ende einen kühlen Kopf bewiesen haben. Für uns war der Sieg brutal wichtig."

Die Besten: Julian Spitzlinger (ST), Festim Abdulla (ZDM)

1. Klasse Mitte-West: UFC Peterskirchen/Tumeltsham/Andrichsfurt – SV Europlan Pram, 4:2 (1:0)

89 Julian Spitzlinger 4:2

86 Johannes Korntner 3:2

81 Bela Koplarovics 3:1

77 Stephan Grünbart 2:1

55 Tobias Wiesner 1:1

4 Lukas Sturm 1:0