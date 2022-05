SV Krenglbach beendet Durstrecke und siegt im Kellerduell!

Details Montag, 30. Mai 2022 23:33

Am Sonntag verbuchte der SV Krenglbach einen 3:1-Erfolg gegen die U. Meggenhofen. Vor dem Match war man von einer Begegnung zweier ebenbürtiger Mannschaften ausgegangen. Nach 90 Minuten hatte schließlich Krenglbach die Nase vorn. Enger ging es kaum: Meggenhofen hatte sich im Hinspiel knapp mit 2:1 behauptet.

Niedersüss Hauptdarsteller bei starkem Comeback

Im ersten Durchgang gab es zwar einige gute Chancen zu sehen, beide Teams konnten diese jedoch nicht nutzen. Der Unparteiische setzte mit dem Halbzeitpfiff dem torlosen Treiben auf dem Feld vorläufig ein Ende. Matthias Kirchberger machte in der 51. Minute das 1:0 der Union Meggenhofen perfekt. Der SV Fenastra Krenglbach markierte in Minute 63 den Ausgleich durch Alexander Niedersüss. Dass das Heimteam in der Schlussphase auf den Sieg hoffte, war das Verdienst von Marius Andrei Fanatan, der in der 84. Minute zur Stelle war. In der 87. Minute überwand der SV Krenglbach die Abwehr der U. Meggenhofen und wieder beförderte Niedersüss das Leder ins gegnerische Netz. Letztlich nahm Meggenhofen im Kellerduell bei Krenglbach eine bittere Niederlage hin.

Zahlen und Fakten

Der SV Fenastra Krenglbach muss sich ohne Zweifel um die eigene Abwehr kümmern. Im Schnitt kassierte das Team mehr als zwei Gegentreffer pro Spiel. Der SV Krenglbach befindet sich am 24. Spieltag – also kurz vor Ende der Saison – auf dem letzten Tabellenplatz. Krenglbach bessert seine eher dürftige Bilanz auf und kommt nun auf insgesamt sieben Siege, fünf Unentschieden und zwölf Pleiten. Nach neun sieglosen Spielen ist der SV Fenastra Krenglbach wieder in der Erfolgsspur.

Kurz vor Saisonende steht die Union Meggenhofen mit 23 Punkten auf Platz 14. Mit nur 29 Treffern stellt der Gast den harmlosesten Angriff der 1. Klasse Mitte-West. Mit nun schon 13 Niederlagen, aber nur sechs Siegen und fünf Unentschieden sind die Aussichten der U. Meggenhofen alles andere als positiv. In den letzten fünf Spielen hätte durchaus mehr herausspringen können für Meggenhofen, sodass man lediglich vier Punkte holte.

Für das nächste Spiel reist der SV Krenglbach am 06.06.2022 zur Union Pizza & Baguette Haag/Hausruck, am selben Tag empfängt die Union Meggenhofen den SV Bögl Hohenzell.

1. Klasse Mitte-West: SV Fenastra Krenglbach – Union Meggenhofen, 3:1 (0:0)

87 Alexander Niedersüss 3:1

84 Marius Andrei Fanatan 2:1

63 Alexander Niedersüss 1:1

51 Matthias Kirchberger 0:1