Penninger schießt UFC PTA zum Sieg bei SV Kallham

Details Montag, 22. August 2022 19:54

Am gestrigen Sonntagnachmittag trat der UFC Peterskirchen/Tumeltsham/Andrichsfurt die Reise zum SV Kallham an. Die Hausherren hatten nach einer Pleite zum Saisonauftakt gegen den Gallspacher SK etwas wiedergutzumachen, während beruhigte Gäste nach in Runde eins einen guten ersten Eindruck hinterlassen hatten: Man schickte Absteiger Buchkirchen mit einer empfindlichen 0:3-Pleite nach Hause. Auch das zweite Saisonspiel gestalteten die Mannen von Peter Mate erfolgreich, man triumphierte in Kallham mit 2:1.

Hausherren gehen überraschend in Führung

Man merkte den Gästen den beflügelnden Sieg der Vorwoche von Beginn an deutlich an, man strotzte vor Selbstvertrauen, was sich im Spielverlauf auch wiederspiegelte. Man machte einen sowohl spielerisch, als auch kämpferisch einen guten Eindruck, was sich vorerst zum Leidwesen der Peterskirchner nicht bezahlt machte. Nachdem Kallham-Keeper Kevin Bell sich in Minute 25 zum ersten Mal auszeichnete und einen satten Schuss der Gäste auf die Latte lenkte, ging es postwendend in die andere Richtung: Mathias Hamedinger wurde in Szene gesetzt und blieb vor dem Gehäuse eiskalt - 1:0 für die Gastgeber (30.). Diesen kleinen Schock galt es zu verdauen, dies gelang dem UFC PTA bis zur Halbzeit noch nicht.

Gäste belohnen sich für Engagement - Penninger besorgt Siegtreffer

Die Reaktion ließ jedoch nach dem Seitenwechsel nicht sonderlich lange auf sich warten. Knapp sieben Minuten gespielt, besorgte Lukas Sturm den vielumjubelten Ausgleich, der in Anbetracht der Leistung in der ersten Hälfte hochverdient war. Doch auch der SV Kallham hatte sich für die zweiten 45 Minuten so einiges vorgenommen und kam mit neuem Elan aus der Kabine, sodass die Partie deutlich ausgeglichener wurde. Dabei hatte Kallhams Christian Cosic in Minute 68 die erneute Führung auf dem Fuß, scheiterte aber kläglich. Etwa fünf Minuten später war es Florian Penninger, der per Kopf verwertete und für die Führung des UFC PTA sorgte. Die Hausherren waren nun unter Zugzwang und auch drauf und dran auszugleichen, wobei es einfach nicht sein sollte. In Minute 95 hämmerte Balazs Czibere das Spielgerät nochmal auf den Querbalken, 60 Sekunden danach war Schluss.

Der SV Kallham stellt sich am Samstag (17:00 Uhr) beim Sportclub Offenhausen vor, einen Tag später und zur selben Zeit empfängt der UFC PTA den ESV Wels.

Stimme zum Spiel

Manuel Pögl (Sportlicher Leiter UFC PTA):

„Der Saisonstart ist nun natürlich mit sechs Punkten aus zwei Spielen gelungen. Wir haben auch den selbsternannten Favoriten Buchkirchen gleich mal 3:0 geschlagen, also kann man durchaus zufrieden sein. Man hat auch gestern gesehen, dass wir mittlerweile in der Breite gut aufgestellt sind und auch die Moral stimmt, um mal ein enges Spiel für sich zu entscheiden. Nächste Woche geht es dann gegen den ESV Wels, das ist ein ganz unangenehmer Gegner und ist meiner Meinung nach der absolute Titelfavorit, wir werden da am Sonntag alles geben und hoffen, dass wir punkten können."

Die Besten: Jonas Stieglbauer (TW), Festim Abdulla (ZDM)

1. Klasse Mitte-West: SV Kallham – UFC Peterskirchen/Tumeltsham/Andrichsfurt, 1:2 (1:0)

73 Florian Penninger 1:2

52 Lukas Sturm 1:1

30 Mathias Hamedinger 1:0