Aufsteiger gg. Absteiger: Allhaming/Weißkirchen bezwingt Gaspoltshofen

Details Montag, 29. August 2022 21:21

Die Union Gaspoltshofen hatte am Sonntag gegen die SPG Allhaming/Weißkirchen 1b mit 1:2 das Nachsehen und kassierte damit die erste Saisonniederlage. Der Aufsteiger wartet somit nach einem Remis zum Auftakt noch auf den ersten vollen Erfolg in der neuen sportlichen Umgebung.

Elfmeter bringt Allhaming auf die Siegerstraße

Die erste Halbzeit endete ohne ein zählbares Ereignis für beide Mannschaften. Nach dem Seitenwechsel erwischten die Gäste letztlich den besseren Start. Georg Adlesgruber brachte Allhaming/Weißkirchen 1b nach 55 Minuten per Elfmeter die 1:0-Führung. Philipp Umgeher brachte den Ball zum 2:0 zugunsten des Gasts über die Linie (63.) und brachte die SPG in ruhiges Fahrwasser. Andreas Mader witterte seine Chance und schoss den Ball zum 1:2 für Gaspoltshofen ein (73.). An den Anschlusstreffer anzuknüpfen, gelang den Hausherren jedoch nicht. Unter dem Strich verbuchte Allh./Weißk. 1b gegen die Gastgeber einen 2:1-Sieg.

Gaspoltshofen stellt sich am Sonntag (16:00 Uhr) bei der Union VTA Rottenbach vor, einen Tag vorher und zur selben Zeit empfängt Allhaming/Weißkirchen 1b die SPG Taufkirchen/Michaelnbach.

1. Klasse Mitte-West: Union Gaspoltshofen – SPG Allhaming/Weißkirchen 1b, 1:2 (0:0)

73 Andreas Mader 1:2

63 Philipp Umgeher 0:2

55 Georg Adlesgruber 0:1