Es soll wieder nicht sein: Buchkirchen kassiert in Minute 95 Ausgleichstreffer!

Details Montag, 29. August 2022 21:34

Die Blaue Elf Wels und Buchkirchen trennten sich mit einem 1:1-Unentschieden. Dabei war der Absteiger lange gut unterwegs in Richtung Saisonsieg Nummer eins, kassierte aber in Minute 95 einen empfindlichen Gegentreffer und wartet noch immer auf den ersten Dreier.

Knezevic wird in Minute 95 zum Spielverderber

Nach den ersten 45 Minuten ging es für die B.Elf Wels und die Union Buchkirchen ohne Torerfolg in die Kabinen. Einer spannenden zweiten Hälfte stand nichts im Weg. Diese hielt jedoch nicht besonders lange, weil die Gäste einen Traumstart in die zweite Hälfte vorfanden. Besar Bajrami brachte sein Team in der 47. Minute nach vorn. Dann tat sich lange nichts, bis es spät in der Partie nochmal klingelte. Die Nachspielzeit lief bereits, als ein Treffer von Daniel Knezevic zum 1:1 (95.) den ASK Blaue Elf Wels vor der Niederlage bewahrte. Letztlich gingen die Gastgeber und Buchkirchen mit jeweils einem Punkt auseinander.

Am nächsten Sonntag reist die B.Elf Wels zum SV Kallham, zeitgleich empfängt die Union Buchkirchen die Union Meggenhofen.

1. Klasse Mitte-West: ASK Blaue Elf Wels – Union Buchkirchen, 1:1 (0:0)

95 Daniel Knezevic 1:1

47 Besar Bajrami 0:1